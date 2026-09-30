Brutal pelea en vivo entre Leila Gianni y Trebucq: insultos, denuncias de "sobres" y abandono del piso

La concejala de La Matanza Leila Gianni protagonizó un fuerte cruce con el periodista Esteban Trebucq durante una entrevista en La Nación Más. La discusión comenzó cuando Trebucq le preguntó por una supuesta fotografía junto al Fernando Espinoza, a lo que Gianni se mostró molesta y lo cuestionó en vivo.

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"Estoy bajando porque me quedé re caliente con el comentario absurdo que sacaste antes", lanzó Gianni luego de la pregunta de Trebucq. Ante la reacción de la concejala, el periodista le respondió que se trataba de una pregunta y señaló: "Pará, está nerviosa". Gianni rechazó esa caracterización: "No, no estoy nerviosa, estoy enojada con vos".

“Vengan a embarrarse conmigo. ¿Sabés en dónde arranqué hoy? A las 9 de la mañana en Villa Celina. Estoy acá 10 y pico de la noche, 11, para que me vengan a decir ‘yo vi una foto con vos abrazada a Espinoza’”, expresó. "Se ve el sobre enorme que les han puesto, no sé de dónde, para querer decir eso", siguió Gianni.

A esa acusación, Trebucq le respondió: "No te voy a permitir eso". La concejala, entonces, redobló la apuesta: “Yo no voy a permitir que digas pelotudeces, diciendo que yo me abracé con Espinoza. Yo te respetaba”.

Brutal pelea en vivo entre Leila Gianni y Trebucq: insultos y denuncias de "sobres".

El futuro conflicto judicial

El periodista finalmente le advirtió a Gianni tendría que responder por sus dichos "en Tribunales". La concejala contestó con una frase similar: "Vos también vas a tener que responder en Tribunales, no me faltes el respeto". Inmediatamente después, Gianni cerró la discusión y abandonó el estudio