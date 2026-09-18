Durante una transmisión en vivo de La Casa Streaming, Esteban Trebucq aseguró que Patricia Bullrich será candidata a vicepresidenta de cara a las elecciones presidenciales de 2027. En ese marco, el periodista explicó que, según la información que recibió, la dirigente ya habría sido informada sobre su lugar en el oficialismo: “Hoy es un hecho que Bullrich va a ser la vice. Hubo una suerte de encuentro entre x personas y le dijeron: ‘Patricia, vas a ser la vice’”.

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Luego, Trebucq se refirió a la autonomía política de Bullrich y a la relación que mantiene con el Gobierno de Javier Milei: “Yo no sé si le dijeron: ‘No, deja de romper las pelot…’, no lo sé. Bullrich tiene autonomía como para declarar que otros no tienen. ¿Gusta en el gobierno? No, no gusta, pero no la salen a cruzar porque tiene autonomía y porque entiendo que ya le dijeron que va a ser la vice”.

Todo esto ocurre en paralelo al escenario político de cara a las elecciones de 2027, mientras dentro del oficialismo continúan abiertas distintas alternativas para definir la fórmula presidencial. Asimismo, el Gobierno de Javier Milei continúa con su agenda legislativa y con las discusiones en torno a la eliminación de las PASO, una de las reformas electorales que el oficialismo busca impulsar en el Congreso.

La eliminación de las PASO no suma los votos necesarios

Las PASO son las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, que sirven para definir los candidatos de cada partido o alianza antes de las elecciones generales. En 2025, el Congreso decidió suspenderlas únicamente para ese año. Para 2027, el Gobierno presentó un proyecto de reforma electoral que propone eliminar definitivamente las PASO. La iniciativa también plantea cambios en los requisitos para crear y mantener partidos políticos y modificaciones en el financiamiento de las agrupaciones.

Sin embargo, el Gobierno todavía no consiguió los votos necesarios para eliminar las PASO. Para aprobar una reforma electoral en el Senado necesita 37 votos, pero La Libertad Avanza cuenta con 21 bancas y todavía no logró reunir el apoyo suficiente de otros bloques. Por eso, el proyecto continúa en discusión y las negociaciones con el PRO, la UCR y distintos sectores provinciales siguen abiertas.