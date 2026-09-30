Bronca en El Trece: revelan quién se va del canal por "diferencias económicas"

Una figura de El Trece renunció al programa del que participa. Jimena Barón habría decidido dejar su lugar como jurado de Es mi sueño, el reality de canto que conduce Guido Kaczka. La noticia fue difundida por Majo Martino en Sálvese quien pueda, por América TV, donde explicó cuáles serían los motivos de la salida.

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Según explicó Martino, la decisión de Barón estaría relacionada principalmente con sus otros compromisos laborales. La artista se encuentra actualmente abocada a las grabaciones de una nueva serie de Netflix, en la que comparte elenco con Luciano Castro, Cande Vetrano y Muriel Santa Ana.

El trabajo para la ficción habría generado una superposición de horarios con las grabaciones del reality de El Trece. Si bien inicialmente existía la posibilidad de que Barón se tomara un período de descanso y regresara más adelante, finalmente optó por desvincularse de manera definitiva del programa.

En ese sentido, también quedó descartada la posibilidad de que su salida haya sido consecuencia de algún enfrentamiento con los demás integrantes del jurado. No obstante, Majo Martino mencionó que "podrían haber existido diferencias económicas".

Revelaron los motivos de la salida de Jimena Barón de El Trece.

Ángela Leiva reemplazará a Jimena Barón

Ante la salida de Barón, la producción de Es mi sueño tuvo que encontrar rápidamente una reemplazante. La elegida fue Ángela Leiva, quien ya había participado del programa como jurado rotativa y ahora asumirá el puesto de manera estable. La cantante habló sobre su incorporación en Sálvese quien pueda y dejó en claro su entusiasmo por continuar en el ciclo. "Estoy instalada. No me sacan más. Estoy muy feliz. Vine con el serrucho, me parece", expresó entre risas.