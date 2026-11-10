El discurso del papa León XIV en el Palacio Libertad generó distintas reacciones entre los dirigentes políticos y dejó expuestas las diferencias entre el oficialismo y la oposición. En Radio Mitre, Eduardo Feinmann hizo una lectura política de los aplausos que recibió el pontífice, especialmente cuando habló sobre los límites del poder, la protección de los sectores vulnerables y el papel de la economía.

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Feinmann sostuvo que los dirigentes peronistas y los críticos más duros de Javier Milei celebraron especialmente algunos pasajes del discurso del Papa. Entre ellos, mencionó las referencias a la necesidad de establecer límites al poder y proteger a los adultos mayores, las personas con discapacidad y los universitarios. "Ahí llevaron agua para su molino, básicamente", cuestionó el periodista en referencia a la interpretación que hicieron esos sectores de las palabras del pontífice.

Además, señaló que los aplausos de los dirigentes opositores se hicieron particularmente notorios cuando León XIV se refirió a la situación económica.

La bronca de Feinmann por el discurso del papa León XIV: “Su molino”.

Qué dijo Feinmann sobre los aplausos durante el discurso del Papa

Uno de los momentos que destacó el conductor de Radio Mitre fue cuando León XIV planteó que "la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía". Según relató Feinmann, esa frase provocó una interrupción por los aplausos antes de que el pontífice pudiera terminar de pronunciarla. "Obviamente, ¿quiénes? Los kirchneristas", remarcó.