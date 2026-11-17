Brilló en las películas más exitosas: dolor por la muerte de una querida actriz a los 83 años.

El mundo del espectáculo está de luto. La actriz británica Tina Simmons murió el domingo a los 83 años y generó una ola de mensajes de despedida entre colegas y admiradores. Reconocida por sus participaciones en películas de Star Wars y la saga de James Bond, desarrolló una extensa carrera en cine y televisión durante varias décadas.

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Una de las primeras en manifestarse fue Madeline Smith, quien compartió un mensaje en el que contó que Simmons había sido encontrada sin vida en su departamento. "Estoy devastada. Tina Simmons. La encontraron muerta en su departamento. Terrible. Qué cruel morir sola y haber muerto", escribió la actriz, quien también manifestó su deseo de que se organice un homenaje para recordarla.

El grupo de fanáticos The Bearded Trio, dedicado a celebrar el trabajo de John Williams y George Lucas, también publicó una despedida en Instagram. Allí definieron a Simmons como una figura muy querida por la comunidad del cine y la televisión.

Para los seguidores de Star Wars, uno de sus trabajos más recordados fue su aparición en El regreso del Jedi, donde interpretó a una técnica de la Alianza Rebelde. El grupo también destacó su participación en distintas producciones internacionales y franquicias cinematográficas, entre ellas Superman III, Superman IV, Supergirl, ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, La tiendita del horror, Batman: El caballero de la noche y Misión: Imposible.

Brilló en las películas más exitosas: dolor por la muerte de una querida actriz a los 83 años.

Su paso por James Bond

Simmons también tuvo participaciones en varias películas de James Bond. Su trayectoria dentro de la franquicia incluyó Octopussy, En la mira de los asesinos, Su nombre es peligro y Otro día para morir. Su última aparición vinculada a la saga fue en Sin tiempo para morir, estrenada en 2021.