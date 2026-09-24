Brilló en un papel muy recordado: dolor por la muerte de un emblema de la actuación.

El reconocido actor chino You Benchang murió este 24 de septiembre en Beijing a los 93 años. El artista, integrante de primera categoría del Teatro Nacional de China, desarrolló una trayectoria de más de siete décadas y alcanzó enorme popularidad por interpretar al monje budista Ji Gong en una exitosa serie de televisión de 1985.

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Nacido en 1933 en Taizhou, en la provincia de Jiangsu, You ingresó en 1952 a la Academia de Teatro de Shanghái y se graduó cuatro años después. Luego comenzó a trabajar en el Teatro Experimental de Drama Central, institución que posteriormente se convertiría en el actual Teatro Nacional de China.

Durante sus primeros años como actor recibió principalmente personajes secundarios. Antes de conseguir el papel que cambiaría su carrera, había interpretado 79 personajes, de los cuales 77 eran papeles menores. Su perseverancia estuvo marcada por una idea que sostuvo durante toda su carrera: "No hay papeles pequeños, solo actores pequeños".

En 1984 obtuvo una mayor repercusión tras interpretar la pieza de mimo Shower durante la Gala de Primavera de la Televisión Central de China. Poco después fue elegido para encarnar a Ji Gong, un particular monje budista de la tradición popular china conocido por ayudar a los pobres y enfrentarse a las injusticias. La serie Ji Gong se estrenó en 1985 y rápidamente se convirtió en un fenómeno nacional. Al año siguiente, You recibió el premio a Mejor Actor en los cuartos Premios Golden Eagle de la televisión china por su interpretación.

Brilló en un papel muy recordado: dolor por la muerte de un emblema de la actuación.

Una carrera que continuó hasta los 90 años

El actor permaneció vinculado al teatro y la televisión durante las décadas siguientes. Incluso en una etapa avanzada de su vida continuó incorporando nuevos personajes. A los 87 años fue convocado por el director Wong Kar-wai para interpretar a un veterano financista en la serie Blossoms Shanghai, estrenada en China en diciembre de 2023.