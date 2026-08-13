El actor estadounidense Jon Cypher, conocido por su extensa carrera en televisión y por interpretar a Man-At-Arms en la película Masters del Universo de 1987, murió a los 94 años. El intérprete falleció el 3 de agosto en su vivienda de Central Point, Oregón, según confirmó su familia, que no confirmó las causas de su muerte.

Cypher formó parte de la primera adaptación cinematográfica de acción real de Masters del Universo, dirigida por Gary Goddard y protagonizada por Dolph Lundgren como He-Man.

En la película estrenada en 1987, el actor interpretó a Man-At-Arms, uno de los personajes centrales del universo de la popular franquicia basada en los juguetes de Mattel. El papel llegó después de varias décadas de trayectoria artística. Cypher había nacido en Nueva York el 13 de enero de 1932 y comenzó a ganar reconocimiento en los años '50.

Uno de sus primeros trabajos destacados fue en la versión televisiva del musical Cenicienta, emitida en 1957. En aquella producción interpretó al príncipe y compartió elenco con Julie Andrews, quien posteriormente se convertiría en una de las grandes figuras de Hollywood gracias a películas como Mary Poppins y La novicia rebelde.Sin embargo, uno de los papeles más recordados de su carrera llegó años después, cuando interpretó al jefe de policía Fletcher Daniels en Canción triste de Hill Street. Cypher participó en las siete temporadas de la reconocida serie policial.

Brilló durante décadas: dolor por la muerte de un actor muy querido.

Una extensa carrera en televisión

El actor también mostró su capacidad para la comedia y participó en cerca de 70 episodios de Papá comandante, una producción de CBS emitida entre finales de la década de 1980 y comienzos de los '90. A lo largo de su carrera apareció además en series como Hospital General, Dinastía, Santa Bárbara, California y Our Five Daughters.