Brian Sarmiento rompió el silencio y habló de su separación con Danielik: "No podemos..."

Brian Sarmiento decidió romper el silencio tras la separación de Danelik, luego de que la influencer confirmara el final de la relación y saliera a desmentir los rumores que circulaban en torno a la ruptura. El exfutbolista, que se prepara para un nuevo desafío fuera de las canchas, aprovechó una entrevista para contar su versión completa de los hechos.

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Tras su paso por Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Sarmiento se prepara para subir al ring y enfrentar a El Polaco en una de las peleas de Párense de Manos, el evento de boxeo organizado por el streamer Luquitas Rodríguez. Fue justamente en medio de esa preparación que dialogó con Los Profesionales con Flor (El Nueve) y se refirió a su separación.

Brian Sarmiento habló de su separación.

Los verdaderos motivos, según Sarmiento

Consultado por los motivos de la ruptura, el exfutbolista coincidió con la versión que ya había dado Danelik. "Los objetivos eran distintos. Mi vida cambió, ya no conectábamos desde el amor y lo mejor, antes de hacerse daño, es estar cada uno por su lado. La quiero y amo mucho, pero en este caso no podemos seguir juntos. Tengo que estar muy concentrado en esto, no iba a tener mucho tiempo libre y fue lo mejor. No tiene que ver con la edad", explicó.

Cansado de las versiones que lo señalaban como responsable de la separación, Sarmiento no se guardó nada. "Siempre se me pega a mí. El infiel es Brian, el maltratador es Brian, el que no paga es Brian, se puso de moda pegarme a mí y me hincha las pelotas", disparó, visiblemente molesto por la reiteración de este tipo de acusaciones en su contra.

El exfutbolista también se refirió a las versiones sobre presuntos incumplimientos económicos y aseguró que la situación con las madres de sus hijas está saldada. "Está todo solucionado. Estoy hablando con la madre de Frida, que es la más chica, y con la más grande llegamos a un acuerdo por un monto de plata. Así que todos los haters, cierren un poquito la boca", cerró, tajante.

El pedido de Danelik para no hablar

Mientras Sarmiento decidió dar la cara, Danelik optó por el camino contrario. A través de su cuenta de X, la influencer explicó que por el momento no tiene intenciones de hacer notas ni ir a programas de televisión. "Realmente no tengo ganas de hacer notas, ni mucho menos ir a programas porque no estoy bien y de ánimos ni les cuento. No quiero salir de casa", reconoció, y les pidió a los periodistas que respeten su silencio: "Si no les respondo, porfi, no me insistan, porque más mal me siento al saber que estoy perdiendo oportunidades".