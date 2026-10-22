Marcelo Bonelli advirtió en TN sobre la posibilidad de que el gobierno de Javier Milei busque una nueva confrontación por Ley de Discapacidad, pese a que los diputados oficialistas acompañaron la media sanción. El periodista señaló que un artículo incluido en el Presupuesto podría invalidar la ley y planteó la posibilidad de que el Ejecutivo utilice ese mecanismo para evitar cumplirla.

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"Ahora hay una ley que va a extender la asistencia, pero hay un gran problema", sostuvo Bonelli al analizar la situación en TN. El periodista puso el foco en el proyecto de Presupuesto y en las consecuencias que podría tener uno de sus artículos sobre la normativa que amplía la protección para las personas con discapacidad. "En el Presupuesto hay un artículo que invalidaría esta ley", advirtió.

Así, señaló una posible contradicción entre el respaldo legislativo a iniciativa y las herramientas que podría utilizar el Gobierno para limitar su aplicación. Diputados de La Libertad Avanza acompañaron la norma de asistencia al colectivo de discapacidad.

Bonelli reveló en vivo la peor artimaña de Javier Milei con la Ley de Discapacidad.

Bonelli también planteó que el Gobierno podría buscar deliberadamente una confrontación para justificar el incumplimiento de la norma. “Ojo que el Gobierno, quizás, quiere conflicto para incumplir como incumple la Ley de Financiamiento Universitario”, expresó.

La frase de Milei sobre la plata para llegar a fin de mes

En su análisis, Bonelli también hizo referencia a una de las últimas declaraciones del Presidente sobre la situación económica. "El último hit de Milei fue decir que no puede ser que no alcance la plata para llegar a fin de mes", señaló.