Bonelli explotó contra Milei tras sus amenazas al periodismo: "Enloqueció"

Javier Milei generó un gran repudio el viernes 23 de octubre por la noche, cuando en el marco de un discurso en la Fundación Faro llamó a "quemar en la hoguera" a los "hijos de puta en Argentina", tras haber mencionado a varios periodistas (con nombre y apellido) que lo habían señalado por su rol en el caso Libra.

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Fueron bastantes los trabajadores de prensa que criticaron la actitud del presidente y hasta Amnistía Internacional anunció que llevará al jefe de Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por este hecho. Dentro del primer grupo mencionado está Marcelo Bonelli, quien durante su programa en Radio Mitre condenó lo sucedido.

Javier Milei en la Fundación Faro.

¿Qué dijo Marcelo Bonelli sobre Javier Milei?

"El presidente el viernes en la Fundación Faro, que es el núcleo del gobierno, enfureció contra los periodistas que hicieron un excelente trabajo. Enloqueció y se pasó de rosca, mínimo", disparó con contundencia Bonelli, quien luego dio paso a las declaraciones del jefe de Estado.

Luego de repasarla, mencionó: "Por suerte esta frase tuvo mucha repercusión en contra. Están mal los insultos, pero es como que esto pasó a otra categoría, a una categoría de una violencia que no se puede aceptar, porque quemar en la hoguera es algo que un presidente democrático...".

En esa misma línea, aseveró: "El presidente tiene que respetar su investidura, cuidar su investidura, no salir con esta frase realmente inadmisible". Finalmente, tras referirse a las mismas como "violentas", analizó: "Cuando vos llamás a la violencia cuando sos presidente, no sabés qué pasa abajo". La reacción de Bonelli no fue la única por parte del periodismo en Argentina, ya que fueron varios los referentes que cuestionaron lo dicho por Javier Milei.