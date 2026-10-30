Bonelli encendió las alarmas en el Gobierno al dar detalles sobre una desconocida interna: "Una fuerte discusión"

En el gobierno de Javier Milei habría una discusión interna sobre la posibilidad de implementar medidas que permitan recuperar el consumo y aliviar la pérdida de poder adquisitivo. Así lo reveló el periodista Marcelo Bonelli en TN, donde aseguró que un sector del oficialismo impulsa una iniciativa que definió como un "plan platita liberal".

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"Hay una fuerte discusión", aseguró Bonelli al describir las diferencias que existen dentro de la administración libertaria sobre cómo responder a la caída del consumo y los ingresos.

Según explicó el periodista, algunos sectores del oficialismo consideran necesario avanzar con medidas para reanimar la actividad económica. En particular, apuntó contra el ala política del Gobierno. "Hay sectores, los liberales, sobre todo el ala política del Gobierno, los 'karinos', que están trabajando con Karina Milei, que están planteando una suerte de 'plan platita liberal'", contó.

La caída salarial y la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados

Bonelli también hizo hincapié en la situación de los trabajadores y los jubilados, dos de los sectores que, según su análisis, necesitan una respuesta del Gobierno. "Algo que reanime el consumo, algo que compense la caída salarial, la caída de los jubilados", explicó al describir qué tipo de medidas estarían impulsando estos sectores.

En TN, Marcelo Bonelli reveló una nueva interna en el Gobierno.

Como ejemplo del deterioro de los ingresos previsionales, el periodista señaló la pérdida de poder adquisitivo del bono que cobran los jubilados: "Fijate vos que el bono de los jubilados perdió 50% de valor".