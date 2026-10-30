La actriz y cantante Soledad Villamil expresó una profunda preocupación por el escenario social y económico actual, al que definió como parte de un modelo que trasciende a sus ejecutores individuales y golpea con dureza los pilares más sensibles de la comunidad.

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Durante una entrevista en El Destape radio, la artista manifestó que las medidas implementadas no surgen de una sola cabeza, sino que responden a una matriz regresiva conocida en la historia del país.

"Creo que está siendo un plan económico que ya conocemos, que ya lo conocimos, que viene de la dictadura", afirmó de manera categórica, señalando que la iniciativa se vincula con "no repartir la riqueza que genera este país o repartirla de una manera recontra discrecional para unos, dejando a la mayoría afuera".

En esa misma línea, Villamil cuestionó los argumentos discursivos que justifican las políticas de recorte estatal y remarcó el impacto directo que el ajuste ocasiona en sectores fundamentales como la educación pública, la salud pública y la cultura.

"Me da bronca cuando dicen: bueno, se necesitaba un ajuste. ¿Sí? Hablemos, abramos un poco el tema, ¿no? ¿Qué tipo de ajuste se necesitaba? O si se necesitaba un ajuste, ¿por dónde?", inquirió la actriz, puntualizando que el costo social adoptado no puede recaer sobre los sectores más desfavorecidos. "No debe ser la única manera congelar el bono de los jubilados", sentenció al evaluar las prioridades oficiales.

"Zonas arrasadas" y la parálisis del sector audiovisual

Al analizar el cuadro de situación específico de la cultura y el entretenimiento, la intérprete describió un panorama crítico que asoció con la acción de "secar la plaza" y generar una "sensación de desierto". En su balance, diferenció este escenario de crisis pasadas como la de 2001 y advirtió que, al observar más allá de la realidad inmediata individual, el ámbito cultural muestra verdaderas "zonas arrasadas".

La actriz focalizó su diagnóstico en el declive de la producción cinematográfica y televisiva, alertando que el audiovisual "está ya hace mucho tiempo muy hackeado con toda la falta de apoyo" tras la interrupción de los esquemas de subsidio al cine.

Para Villamil, el retiro de las herramientas de fomento estatal obedece a "una política de una ignorancia impresionante", ya que ignora el peso productivo y estratégico de la actividad. En ese sentido, subrayó que la industria audiovisual cuenta con una capacidad sustancial para generar empleo genuino, producir riqueza y posicionar la proyección cultural del país en el mundo.

Frente a ese potencial, lamentó que el sector experimente una "picada total" en la que "son muy pocas las personas que en este momento pueden estar trabajando", afectando de manera integral tanto a los elencos actorales como a los equipos técnicos y trabajadores de todos los oficios vinculados.

Esta desaceleración en la producción se combina, a su vez, con una caída en el consumo de propuestas teatrales y espectáculos musicales en vivo. Villamil detalló que las dificultades de la vida cotidiana impiden el acceso a los bienes culturales.