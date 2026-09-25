En blanco y negro: la última foto del Negro Oro cuatro meses antes de morir

Frente a la desgarradora noticia de la muerte del Negro Oro, comenzaron a circular archivos de su última aparición pública.

El histórico periodista Oscar “el Negro” González Oro falleció a los 74 años en su residencia de Punta del Este, Uruguay, luego de un período de deterioro progresivo en su estado general de salud. La noticia conmocionó el mundo del espectáculo argentino y a raíz de este hecho, circularon las ultimas apariciones publicas de la figura televisiva.

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El reconocido comunicador y conductor radial atravesaba un delicado deterioro en su estado de salud, con problemas respiratorios, antecedentes cardíacos y dificultades de movilidad que habían afectado su vida cotidiana durante los últimos meses. Sin embargo, hasta el momento, las causas oficiales de su muerte no trascendieron de forma pública.

En ese marco, su última imagen pública fue compartida en su cuenta personal de Instagram el pasado 3 de mayo de este año. En el material audiovisual, el conductor felicita a María Heiland, una amiga cercana, que aparentemente cumplía años. Asimismo, este archivo queda guardado en los recueros tras el desolador contexto.

La última aparición del Negro González Oro en su cuenta de Instagram.

Las últimas declaraciones del Negro Oro sobre su salud

Oscar González Oro fue una reconocida figura de la radio argentina. A lo largo de su carrera condujo programas de gran repercusión y se convirtió en una figura central del periodismo y el entretenimiento radial. En 2021, el conductor anunció su retiro de los medios y explicó que quería dedicar más tiempo a su vida personal, sus hijos y sus nietos.

Frente a la desgarradora noticia de su fallecimiento, comenzaron a circular nuevamente fragmentos en donde el Negro Oro detallaba información sobre su estado de salud. En ese entonces, el periodista se refirió a las dificultades que tenía para caminar: "Nunca voy a pedir asistencia, que me lleven en silla de ruedas porque me da vergüenza, no quiero verme así". Asimismo, también señaló que la situación le impedía viajar a Madrid para visitar a sus hijos.