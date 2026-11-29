Beto Casella tenía mucho para decir, pero eligió callarse. Después de que Ari Paluch volviera a hablar del pase que terminó con su salida de Rock and Pop, el conductor de BTV fue consultado y dio una respuesta que sorprendió. Su explicación no tuvo que ver con el conflicto, sino con una persona que está en el medio.

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Lo que dijo Paluch

Todo empezó cuando Paluch, en una entrevista en un canal de streaming, habló por primera vez en mucho tiempo del pase de marzo de 2025 que lo dejó fuera de la radio. Responsabilizó indirectamente a Casella: según su versión, el clima de ese programa lo hacía sentir incómodo. "Yo creo que en el fondo esa cosa incómoda hizo que yo hiciera un chiste tonto y a partir de eso me fui de Rock And Pop", dijo.

Ari Paluch acusó a Beto Casella de ser el culpable de que lo echen.

La negativa de Casella

El notero de PrimiciasYa lo buscó y Casella fue directo. "No le puedo contestar, yo te daría una respuesta de 18 minutos, pero no le puedo contestar", aseguró. Y explicó por qué: trabaja todos los días con la hija de Paluch, a quien definió como un "hallazgo radial".

"Yo la cuido"

Ahí llegó la frase central. "Yo la cuido, si él no la cuida es un tema personal que él debería pensar, amén de que yo podría dar 18 minutos de respuesta a esa cosa que dijo", expresó. Y agregó que, por respeto a una chica de 20 y pico de años, no iba a entrar en un ida y vuelta que ella terminaría padeciendo.

Un cuidado a propósito

Casella reforzó su postura con otro mensaje. "Yo pienso en Matu, que además de ser brillante en lo que hace, es una pibita que es un amor, que sé que es muy sensible y que lo padecería", dijo. Aclaró que lo que piensa no puede decirlo porque sumaría polémica, y que no quiere que la roce nada de eso.

El conductor conoce cómo funciona el medio. "Me muerdo los labios y no digo nada porque sé que ya ahí generaría... vamos a los programas de tele, a la edición, lo que ya sabemos, y lo va a padecer ella", explicó. Y cerró con una frase de límite: "No, yo la cuido. Si el padre no la cuida, no sé".

La puerta abierta

No descartó hablar en el futuro. "Por ahí el día de mañana, ojalá que yo trabaje toda la vida con Matu Paluch porque es una genia, pero si algún día no estamos trabajando juntos, por ahí venís, me decís 'che, vos me debés una respuesta de aquella vez', vengo y te cuento todo", anticipó.