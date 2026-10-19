Bautista Mascia decidió contar toda la verdad sobre la enfermedad de Denisse González: "Es lo que tiene ella"

La preocupación en torno a la salud de Denisse González volvió a encender las alarmas en el mundo del espectáculo. Luego de ser hospitalizada por cuarta vez en apenas tres meses, su novio y excompañero de Gran Hermano, Bautista Mascia, decidió romper el silencio, brindar tranquilidad a sus seguidores y revelar en detalle cuál es el cuadro que padece la exparticipante del reality.

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La influencer debió ser internada nuevamente debido a un abrupto descenso en el recuento de sus plaquetas en sangre, un problema recurrente que la viene afectando desde finales de julio. En este contexto, el músico uruguayo no dudó en dar la cara para aclarar la situación médica que atraviesa su pareja y contar los pasos a seguir.

"Estamos siguiendo un protocolo": qué dijo Bautista sobre la enfermedad de Denisse

En diálogo con TN Show, Bautista contó de forma abierta cómo viven este complejo proceso y dio a conocer el diagnóstico definitivo que le diagnosticaron a la exparticipante. “Estamos con el tratamiento de la PTI (Púrpura Trombocitopénica Inmune) que es lo que tiene ella. El número de plaquetas fluctúa y a veces tiene menos de lo que debería tener”, explicó el ganador de GH.

El uruguayo remarcó que el equipo médico trabaja constantemente para dar con la solución definitiva y llevarle estabilidad al organismo de la joven: “Estamos siguiendo un protocolo con distintas líneas de tratamiento y estamos esperando llegar al indicado”, detalló sobre el procedimiento que enfrentan día a día.

Para llevar algo de paz al público y a sus fanáticos, Bauti llevó calma sobre la evolución del cuadro en las últimas horas y adelantó que la alta médica podría darse muy pronto: “Probablemente estos días ya le den el alta y hay que ver si hacemos algo para que se mantenga en los valores normales”, cerró, demostrando el apoyo incondicional que le brinda a la modelo en este difícil tramo.

Bautista Mascia habló tras la cuarta internación de Denisse González y contó la verdad de su enfermedad.

Cuál es la enfermedad que padece Denisse González

La Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) es una enfermedad autoinmune en la que el propio sistema inmunológico destruye por error las plaquetas de la sangre, encargadas de la coagulación. Esto provoca caídas drásticas en los valores normales —que suelen oscilar entre 110.000 y 450.000 unidades— y deja al paciente expuesto a sangrados o hematomas.

El duro camino de Denisse comenzó el pasado 31 de julio, cuando en un chequeo médico de rutina le detectaron apenas 3.000 plaquetas, obligándola a permanecer diez días internada. Semanas después, el 19 de agosto, sufrió una recaída con apenas 1.000 plaquetas tras presentar sangrados y lesiones bucales. Su tercera internación había sido el 29 de septiembre con una punción de médula de por medio, y ahora volvió a requerir atención hospitalaria.

En esta oportunidad, González prefirió volcarse al resguardo y compartió un mensaje breve en sus redes sociales desde la cama de la clínica: "Voy a tomarme unos días para descansar y enfocarme en mi salud. Gracias por acompañarme siempre". Mientras tanto, Bauti Mascia firme a su lado continúa siendo su pilar fundamental para atravesar la recuperación.