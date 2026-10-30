Baby Etchecopar reveló qué es lo que va a "comprar" el Gobierno y destrozó a Milei en vivo: "¿Están locos?"

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei y puso el foco en la falta de resultados de la gestión. Durante su programa en A24, cuestionó las formas del Presidente, apuntó contra sus funcionarios y advirtió que las promesas oficiales empiezan a perder credibilidad.

{{{htmlAmp}}}

En su análisis sobre el momento político y económico del Gobierno, Etchecopar diferenció entre mostrar fortaleza y maltratar a la sociedad. "No es lo mismo hacerse el malo que tratar de hacerse el malo. No es lo mismo mostrar fortaleza que basurear a la gente", sostuvo.

Las críticas a Sturzenegger y las promesas del Gobierno

Por otra parte, Baby Etchecopar cuestionó los anuncios de los funcionarios nacionales sobre las medidas que todavía buscan implementar. En particular, mencionó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y criticó que recién ahora se hable de poner en marcha iniciativas. "Sturzenegger, todos estos muñecos, empiezan a decir 'no, ahora vamos a implementar'. Ya no, porque lo que había que implementar había que implementarlo de entrada y ahora tendríamos que estar recogiendo los frutos", afirmó.

Baby Etchecopar destrozó al presidente Javier Milei en A24.

En esa línea, el periodista utilizó una comparación para expresar su malestar con los tiempos de la gestión libertaria: "Recién ahora van a salir a ver si pueden comprar semillas. ¿Están locos?".