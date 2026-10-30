Baby Etchecopar reveló qué es lo que va a "comprar" el Gobierno y destrozó a Milei en vivo: "¿Están locos?"

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei y puso el foco en la falta de resultados de la gestión. Durante su programa en A24, cuestionó las formas del Presidente, apuntó contra sus funcionarios y advirtió que las promesas oficiales empiezan a perder credibilidad.
En su análisis sobre el momento político y económico del Gobierno, Etchecopar diferenció entre mostrar fortaleza y maltratar a la sociedad. "No es lo mismo hacerse el malo que tratar de hacerse el malo. No es lo mismo mostrar fortaleza que basurear a la gente", sostuvo.
Las críticas a Sturzenegger y las promesas del Gobierno
Por otra parte, Baby Etchecopar cuestionó los anuncios de los funcionarios nacionales sobre las medidas que todavía buscan implementar. En particular, mencionó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y criticó que recién ahora se hable de poner en marcha iniciativas. "Sturzenegger, todos estos muñecos, empiezan a decir 'no, ahora vamos a implementar'. Ya no, porque lo que había que implementar había que implementarlo de entrada y ahora tendríamos que estar recogiendo los frutos", afirmó.
En esa línea, el periodista utilizó una comparación para expresar su malestar con los tiempos de la gestión libertaria: "Recién ahora van a salir a ver si pueden comprar semillas. ¿Están locos?".