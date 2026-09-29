Baby Etchecopar reveló lo último que le dijo "El Negro" Oro antes de morir: "Dejame..."

Baby Etchecopar recordó a Oscar "El Negro" González Oro, quien murió el 25 de septiembre en Punta del Este, y contó en Infama cómo fueron sus últimos meses de vida. El conductor explicó que mantenía contacto frecuente con su excompañero de Radio 10 y reveló el pedido que González Oro le hizo durante una de sus últimas conversaciones telefónicas.

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Etchecopar contó que junto a Daniel Hadad y Eduardo Feinmann seguían de cerca la situación de González Oro y que se comunicaban periódicamente con él para conocer sus necesidades. Según relató, en una de esas conversaciones el conductor le manifestó su decisión de permanecer en Punta del Este. "Me lo dijo a mí, ‘dejame morir acá, dejame morir tranquilo acá, Baby, yo te adoro, voy a ir el miércoles para Buenos Aires’. Nunca llegó", recordó en América TV.

Baby también contó que intentó convencerlo de viajar a Buenos Aires. "Lo llamé, le digo, ‘¿no vas a venir?’. ‘No, se me complicó un poquito, acá tengo unas reuniones’. Estaba en cama", relató sobre el último intercambio que mantuvieron.

El conductor explicó que había recibido información sobre el delicado estado de salud de su amigo, aunque González Oro no le había contado detalles específicos de su cuadro. "Yo vi una foto del Negrito que ya está borrada, donde estaba en una situación terrible de delgadez. Estaba muy angustiado", sostuvo.

Baby Etchecopar reveló lo último que le dijo "El Negro" Oro antes de morir.

La propuesta para que regresara a Buenos Aires

Etchecopar también recordó que tanto él como Hadad intentaron encontrar una alternativa para que González Oro dejara Uruguay y regresara a Buenos Aires. "Daniel le quería poner un departamento en Buenos Aires y traerlo para que esté con nosotros. No quiso", contó y agregó: "Yo lo quería traer a mi casa a vivir con nosotros, no quiso. Nunca quiso nada, no aceptó nada", señaló Baby, quien describió aquellos últimos meses como "crónica de un final muy triste".