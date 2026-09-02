Baby Etchecopar reveló lo que nadie sabía sobre Milei: "Meo de camello"

Ángel "Baby" Etchecopar cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei durante su participación en A24 y expresó su desconcierto frente al escenario político argentino. El periodista habló de una "democracia rara" y cuestionó las contradicciones que observa entre el discurso oficial y la percepción de parte de la sociedad.

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Etchecopar comenzó su análisis describiendo la sensación que le genera el escenario político actual con una comparación grotesca: "Es como que te sirvan meo de camello y le pongan ‘Fanta’", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que atraviesa una sensación de extrañeza frente a la situación del país y apuntó contra la forma en que se desarrolla la vida democrática. "Me siento tan raro viviendo en esta democracia tan rara", expresó el periodista.

Baby Etchecopar reveló lo que nadie sabía sobre el gobierno de Milei.

Uno de los principales cuestionamientos de Etchecopar estuvo dirigido a quienes, según su interpretación, sostienen que la situación del país es positiva pese a reconocer problemas. "En una democracia de faltas de respeto, en una democracia donde no sé por qué razón hay un porcentaje del pueblo que dice que estamos bárbaro al mismo tiempo que te dicen que no estamos bárbaro", señaló.

La irónica definición de Etchecopar

Hacia el final de su reflexión, Etchecopar vinculó la permanencia de determinadas percepciones sociales con la comunicación política y la construcción de una figura pública. "Es un milagro de la publicidad, un milagro de la apuesta de un personaje muy bien puesto", sostuvo.