El periodista Baby Etchecopar cuestionó el proyecto en el que trabaja Mario Massaccesi sobre un "costado íntimo" de Jorge Rafael Videla, el dictador que encabezó la última dictadura cívico militar argentina. En su programa de Radio Rivadavia, manifestó su rechazo a la posibilidad de una "miniserie" sobre su figura.

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"Massaccesi, meterse en ese berenjenal...", lanzó Etchecopar al referirse al proyecto del periodista. Luego, fue contundente sobre su postura frente a una producción audiovisual centrada en el dictador. "Yo no haría ninguna miniserie, ninguna biopic con la cara de Videla. No quiero verlo más", sostuvo el conductor.

En esa línea, remarcó el rechazo que le genera la posibilidad de volver a ver la imagen del dictador en una ficción. "Hasta me aterra saber que hay una miniserie con la cara de él dando vueltas", expresó.

Baby Etchecopar se sumó a los cuestionamientos a Mario Massaccesi.

La preocupación por cómo se mostraría a Videla ante los jóvenes

Etchecopar también planteó interrogantes sobre el modo en que una producción centrada en la intimidad de Jorge Rafael Videla podría ser recibida por las nuevas generaciones. "¿Qué pasa si a las nuevas generaciones vos les vendés un Videla que va a misa, tiene nietos, una familia?", preguntó al cuestionar la posibilidad de mostrar aspectos de su vida privada.