Baby Etchecopar se quebró al aire por la muerte de "El Negro" Oro: "Lloraba como un chico"

Baby Etchecopar recordó su amistad con el "Negro" Oro tras la noticia de su fallecimiento y se quebró en vivo al mencionar su recorrido en Radio 10.

El reconocido conductor de radio Oscar “el Negro" González Oro murió este viernes a los 74 años de edad tras sufrir complicaciones en su salud. Frente a este hecho, Baby Etchecopar habló con Cristina Pérez y recordó el recorrido profesional del histórico periodista y se quebró al hablar sobre la pérdida.

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Durante una transmisión en vivo de Radio Rivadavia, Baby mencionó su amistad con el comunicador y señaló el camino recorrido juntos: “Nunca se alejó de esa familia, de Radio 10, porque fue una familia, esa amistad, entonces cuando se va uno de nosotros es un duelo familiar. Daniel, que es un tipo muy duro, lloraba como un chico, realmente perdimos a un gran amigo”.

Luego, continuó expresando con profundo dolor: “Las cosas que hemos hecho y las ocurrencias de ese negrito, sinceramente hoy, la radiofonía argentina tiene que rendirle un homenaje porque se fue el hombre que durante 15 años hizo que la argentina entera sea una radio”.

Quién era Oscar “El Negro” González Oro

Nacido en Mendoza en 1951, “El Negro” Oscar González Oro comenzó su camino en los medios a finales de los años 80 en emisoras locales y de la costa atlántica. Asimismo, dejó una profunda huella en la radio argentina tras su éxito en Radio 10, donde condujo “El oro y el moro”. El ciclo alcanzó una amplia repercusión y se convirtió en uno de los espacios destacados de la radio argentina.

El "Negro" Oscar González Oro murió este viernes a los 74 años de edad.

Por otra parte, también participó en numerosos programas de radio y televisión. En la pantalla chica formó parte de ciclos como Polémica en el Bar, Los unos y los otros y Nosotros a la mañana, entre otros. Luego, anunció su retiro formal de los medios en marzo de 2021, tras 35 años de carrera, aunque tuvo una breve reaparición en la televisión en 2023.