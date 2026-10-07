Baby Etchecopar se hartó por completo y reveló el peor secreto de Milei: "A mí"

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar cuestionó al gobierno de Javier Milei por sus críticas contra el periodismo y rechazó las acusaciones de que los periodistas mienten o están "ensobrados". En A24, el conductor recordó distintas controversias de la gestión libertaria.

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Etchecopar se refirió a los cuestionamientos de Milei hacia los periodistas y marcó una diferencia entre quienes efectivamente pueden incurrir en malas prácticas y la generalización que, según planteó, hace el Presidente. "Hablar de los periodistas mentirosos, cuando en realidad hay periodistas mentirosos", señaló el conductor, antes de mencionar también a quienes son acusados de estar "ensobrados" o de actuar de manera "inescrupulosa".

En ese sentido, aseguró que él personalmente nunca tuvo problemas con Milei. "A mí nunca me jodió Milei. Debe ser por mi amor a los perros", ironizó.

La defensa de Etchecopar a los periodistas

El periodista sostuvo que los medios pueden elegir qué temas abordar o incluso omitir determinadas cuestiones, pero negó que eso implique necesariamente mentir. "No mentimos los periodistas. Tal vez sí nos callamos muchas cosas para que ustedes lleguen bien al Gobierno y puedan ser reelectos, a lo mejor, porque nos gusta la democracia", afirmó Etchecopar.

Baby Etchecopar se hartó finalmente y reveló el peor secreto de Milei.

Luego enumeró algunos de los episodios que, según su mirada, fueron informados por la prensa y que no deberían ser presentados como parte de una supuesta campaña de mentiras contra el Gobierno. "No mentimos cuando fue la causa de $LIBRA, porque la causa existió; no mentimos con el 3%, no mentimos con Adorni", sostuvo.