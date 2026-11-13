"Ayudan a los que rinden para el show": fue eliminada de MasterChef Celebrity y destrozó al jurado

Julieta Nair Calvo no se guardó nada tras su salida de MasterChef Celebrity. Lejos de despedirse con palabras de compromiso, la actriz habló sin filtro sobre su paso por el reality de Telefe y apuntó directamente contra quienes evalúan los platos cada noche. Sus dichos no tardaron en generar revuelo entre los seguidores del ciclo.

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La exparticipante fue invitada a En boca de todos, el streaming de Yanina Latorre, y allí aprovechó para repasar lo que vivió frente a las hornallas. En lugar de quedarse con los buenos recuerdos, Calvo dejó en claro que, a su entender, no todos los concursantes compiten en igualdad de condiciones dentro de la cocina más famosa de la televisión.

Julieta Nair Calvo se fue enojada de MasterChef.

Según ella, los chefs no dan una mano a todos por igual: depende de quién esté del otro lado de la mesada. “Siento que ayudan a los que menos saben y también a los que ellos consideran que rinden para el show”, disparó sin vueltas. Con esa frase, dejó a Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana en el centro de la polémica.

Los nombres que encendieron la mecha

Latorre no dejó pasar la oportunidad y fue por más: quiso saber quiénes serían los beneficiados por ese presunto trato preferencial. La actriz no esquivó la consulta y apuntó, con nombre y apellido, contra dos de sus excompañeros: Grego Rossello y Marta Fort. Si fuera cierta, la acusación pondría en duda la transparencia de la competencia.

Sin embargo, la conductora también tenía guardada una revelación incómoda para su invitada. Según contó Latorre, algunos participantes le decían “mosquita muerta”, porque aseguraba no saber cocinar y después sorprendía con platos de alto nivel. “Yo no soy esa”, se defendió Calvo, y rechazó de plano el apodo.

Su candidato a llevarse el trofeo

Antes de cerrar la charla, la actriz se animó a jugar a la futurología y arriesgó quién se quedará con el primer puesto. “Para mí, Mala Fama va a ganar”, sentenció con total seguridad, en un pronóstico que seguramente no pasará inadvertido entre quienes siguen en competencia.

Además, Calvo señaló a Grego Rossello como uno de los posibles próximos eliminados del certamen. Es una apuesta picante, porque minutos antes lo había puesto entre los mimados del jurado. Habrá que ver si la supuesta ayuda de los chefs le alcanza para seguir cocinando una semana más.