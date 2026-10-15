Quién es la pareja de Julieta Nair Calvo: así es Andrés Rolando

Julieta Nair Calvo y Andrés Rolando están en pareja desde 2018 y construyeron una historia de amor lejos de la exposición mediática

Andrés Rolando es un empresario gastronómico que desarrolla su actividad en Buenos Aires y mantiene un perfil alejado del mundo del espectáculo. Aunque Julieta Nair Calvo -su pareja- es una figura reconocida de la televisión y el teatro argentino, eligió preservar su intimidad y mantenerse al margen de la exposición pública que suele acompañar la carrera de la actriz.

{{{htmlAmp}}}

La relación comenzó en 2018 y, con el paso de los años, se consolidó a partir de un proyecto de vida compartido. Juntos tuvieron dos hijos, Valentino e Isabella, y formaron una familia que aparece ocasionalmente en las publicaciones de la intérprete en las redes sociales.

A diferencia de otras parejas de figuras del espectáculo, Julieta Nair Calvo y Andrés suelen mantener su vida cotidiana en un ámbito reservado. Sin embargo, la actriz comparte de vez en cuando fotografías y momentos familiares que permiten conocer parte de la intimidad que construyeron.

Cómo se conocieron Julieta Nair Calvo y Andrés Rolando

La historia de amor comenzó gracias a una tercera persona: Gimena Accardi. En 2018, mientras trabajaba con Julieta en la ficción Mi hermano es un clon, la actriz le preguntó si estaba en pareja y le propuso presentarle a alguien que podía interesarle.

Ese hombre era Andrés Rolando, quien no tenía vínculos con la industria artística y se desempeñaba en el sector gastronómico. El encuentro dio inicio a una relación que creció lejos de los grandes anuncios y que, con el tiempo, se transformó en un proyecto familiar.

Desde entonces, ambos acompañaron sus respectivos caminos mientras afianzaban el vínculo. La llegada de sus hijos marcó dos momentos importantes en una historia que ahora suma nuevos planes y la posibilidad de celebrar su unión ante familiares y amigos.

Valentino e Isabella, los hijos de Julieta Nair Calvo y Andrés Rolando

La maternidad se convirtió en uno de los capítulos más significativos de la vida de la actriz. En marzo de 2022 nació Valentino, el primer hijo de la pareja, cuya llegada inauguró una nueva etapa para ambos y modificó sus prioridades cotidianas.

Tres años después, en enero de 2025, la familia recibió a Isabella, la segunda hija. Con su nacimiento, el hogar quedó conformado por cuatro integrantes y la actriz comenzó a compartir ocasionalmente nuevas imágenes de sus días junto a los chicos.

Las publicaciones muestran una faceta más personal de Julieta, que combina sus compromisos laborales con la crianza y los momentos en familia. Aunque no expone todos los detalles de su intimidad, sus redes sociales reflejan la importancia que tienen sus hijos en esta etapa.

Julieta Nair Calvo y Andrés Rolando son padres de Valentino, nacido en marzo de 2022, e Isabella, que llegó a la familia en enero de 2025

El casamiento de Julieta Nair Calvo y Andrés Rolando

En enero, la pareja anunció que dará un nuevo paso en su relación: el casamiento. La noticia sumó un capítulo importante a una historia que comenzó en 2018 y que ya atravesó distintas etapas, desde el inicio del romance hasta la llegada de sus dos hijos.

Para la actriz, la posibilidad de casarse representa la concreción de un deseo que había imaginado durante años. La decisión de formalizar la unión llega después de construir una familia y consolidar una relación que se mantiene lejos de los conflictos mediáticos.

De esta manera, Julieta Nair Calvo y Andrés Rolando se preparan para una nueva etapa juntos. Mientras continúan con sus responsabilidades profesionales y familiares, el anuncio de la boda despertó interés entre sus seguidores, que acompañan desde hace años la historia de amor de la actriz.