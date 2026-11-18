Atención por lo que reveló Doman en vivo sobre el plan económico de Milei.

El periodista Fabián Doman analizó el escenario político y económico del Gobierno y aseguró que Javier Milei atraviesa un proceso de deterioro en su imagen. También señaló que la valoración del plan económico empeoró durante los últimos meses.

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"Hay un escenario de deterioro del Presidente", afirmó Doman durante su programa en El Nueve, al analizar la situación actual del Gobierno de Javier Milei.

El periodista señaló que una encuesta reciente llamó especialmente su atención porque mostraba un cambio en la relación entre la imagen del Presidente y la evaluación de su gestión. "Me sorprendió una encuesta, no sé cuál vi, que por primera vez Milei tenía peor imagen que su gestión de gobierno", sostuvo Doman. Según explicó, hasta ahora había observado el fenómeno contrario: "Normalmente yo veía al revés, que él medía mejor que su gestión".

La imagen de Milei y el plan económico

Doman también comparó la situación actual con la de tres meses atrás y aseguró que tanto la imagen del Presidente como la evaluación de su programa económico registraron un retroceso. "Milei hoy mide menos de lo que medía hace 90 días y su plan económico mide peor que hace 90 días", afirmó.

Atención por lo que reveló Doman en vivo sobre el plan económico de Milei.

"Los propios funcionarios del Gobierno y economistas independientes y no independientes, del Gobierno y de afuera del Gobierno, te dicen que no se imaginaron nunca que hoy, penúltima semana de noviembre, la economía iba a estar lo mal que está", sostuvo y agregó: "Eso le genera a Milei un deterioro".