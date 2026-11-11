Así es el living de la casa de Mica Tinelli: las fotos

La iluminación cálida y los detalles de decoración crean una atmósfera acogedora, ideal para disfrutar de distintos momentos en casa.

La casa de Mica Tinelli refleja su personalidad a través de una decoración que combina tendencias, comodidad y detalles cuidadosamente seleccionados. La diseñadora y empresaria mostró algunos rincones de su hogar y dejó ver una propuesta de interiorismo en la que predominan los tonos neutros, los materiales nobles y los objetos con identidad propia.

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Cómo es la decoración del living de Mica Tinelli

El ambiente principal de la casa se destaca por una estética contemporánea, con líneas simples y una distribución pensada para aprovechar cada espacio. La propuesta decorativa parte de una base despojada, donde los colores claros tienen un papel central y aportan luminosidad y amplitud visual.

Los sillones de gran tamaño son protagonistas del living. Sus tapizados en tonos grises, tiza y marfil mantienen una armonía cromática que transmite tranquilidad. Para sumar calidez y evitar una apariencia demasiado minimalista, se incorporan mantas de lana rústica y almohadones confeccionados con géneros como lino y terciopelo.

Otro elemento importante es el piso de madera, que aporta textura y contrasta con la paleta neutra del mobiliario. Las alfombras de tonos lisos completan la ambientación y ayudan a delimitar los distintos sectores del espacio sin generar divisiones visuales marcadas.

El living de Mica Tinelli se destaca por una decoración moderna, con sillones amplios, tonos neutros y materiales que aportan calidez al ambiente.

Los detalles de diseño que se destacan en el living de Mica Tinelli

La selección de muebles y objetos decorativos es uno de los aspectos que le da personalidad al ambiente. Las mesas ratonas combinan mármol veteado con estructuras de hierro, una mezcla de materiales que acompaña el estilo moderno de la vivienda.

Sobre ellas se distribuyen libros de arte, moda y fotografía de gran formato, además de piezas decorativas vinculadas con experiencias y viajes. Estos elementos funcionan como pequeños puntos de interés y aportan una identidad particular a la decoración.

Los muebles y objetos decorativos combinan diferentes texturas y materiales, con una propuesta que prioriza el diseño sin dejar de lado la comodidad.

El espejo ubicado en uno de los muros principales también ocupa un lugar destacado. Además de funcionar como recurso decorativo, permite ampliar visualmente el ambiente y multiplicar la luz natural. Frente a él, las obras de arte contemporáneo, con composiciones abstractas y trazos sutiles, suman color y movimiento sin romper el equilibrio general.

Iluminación cálida y rincones pensados para disfrutar

La iluminación acompaña la estética del living y permite adaptar el ambiente a diferentes momentos del día. Las lámparas de pie, con estructuras delgadas y diseños de inspiración industrial, aportan una luz tenue que genera una atmósfera más íntima durante la noche.

También aparecen apliques de pared que destacan sectores específicos, como bibliotecas bajas y pequeños espacios de lectura. La elección de pantallas de tela o papel contribuye a suavizar la iluminación y refuerza la sensación de calidez.

En este sentido, la propuesta de Mica Tinelli combina recursos propios del diseño contemporáneo con decisiones que priorizan el uso cotidiano del ambiente. Cada objeto tiene una función estética, pero también acompaña una forma práctica de habitar la casa.

El espacio especial para sus perros en la casa de Mica Tinelli

Mica Tinelli también destinó un espacio especial para sus perros, con camas y accesorios que se integran a la estética del living.

Uno de los detalles más particulares del living es el lugar destinado a sus mascotas. Los perros de la empresaria cuentan con un sector propio que se integra a la decoración sin alterar la armonía del ambiente.

Las camas tienen fundas lavables y mantienen los tonos neutros del resto del mobiliario. A su vez, los cuencos y accesorios siguen una estética moderna, en sintonía con los materiales y colores elegidos para la sala.

Este rincón demuestra que la ambientación no está pensada únicamente desde lo visual, sino también desde las necesidades de quienes comparten el hogar. Así, el living de Mica Tinelli reúne diseño, funcionalidad y comodidad en una propuesta que combina sofisticación con una impronta cotidiana y personal.