Así está hoy Ísis Valverde, la inolvidable Suelen de "Avenida Brasil"

En 2012, Ísis Valverde conquistó al público con Suelen, uno de los personajes más recordados de Avenida Brasil. La actriz brasileña alcanzó una enorme popularidad gracias a aquella ficción y, más de una década después, continúa desarrollando su carrera, aunque con nuevos proyectos y lejos de las telenovelas que marcaron sus primeros años.

Ísis Valverde y su salto a la fama con Avenida Brasil

El personaje de Suelen convirtió a Ísis Valverde en una de las figuras más reconocidas de la televisión brasileña. En la ficción, interpretaba a una joven del Divino, desinhibida y acostumbrada a protagonizar situaciones conflictivas.

Uno de los ejes centrales de su historia era el particular triángulo amoroso que mantenía con Roni y Leandro. La trama, cargada de humor, romances y enfrentamientos, hizo que Suelen se transformara rápidamente en uno de los personajes favoritos de la producción.

El éxito de Avenida Brasil también tuvo un fuerte impacto internacional y permitió que Valverde consolidara su nombre más allá de Brasil. La ficción se convirtió en un fenómeno televisivo y el elenco adquirió una gran popularidad en distintos países.

La carrera de Ísis Valverde antes de Avenida Brasil

La actriz brasileña comenzó su carrera como modelo y llegó a la televisión en 2006, antes de convertirse en una figura reconocida.

La actriz nació en Minas Gerais el 17 de febrero de 1987 y comenzó a trabajar como modelo durante su adolescencia. Su llegada a la televisión se produjo en 2006, cuando formó parte de Sinhá Moça.

Después de ese debut, participó en diferentes producciones brasileñas, entre ellas Beleza Pura y Caminho das Índias. Estos trabajos le permitieron adquirir experiencia frente a las cámaras y ocupar cada vez roles más importantes.

Sin embargo, fue Avenida Brasil la producción que marcó un antes y un después en su trayectoria. Suelen se convirtió en un personaje ampliamente reconocido y le abrió las puertas a nuevos proyectos dentro de la televisión y el cine.

Qué hace hoy Ísis Valverde

Más de diez años después del estreno de Avenida Brasil, Ísis Valverde continúa vinculada al mundo artístico. Su trayectoria posterior a la telenovela incluyó trabajos tanto en televisión como en cine, con una búsqueda progresiva de papeles y proyectos diferentes.

Entre sus producciones más recientes aparecen Código Alarum, Quarto do Pânico y Corrida dos Bichos, estrenada en 2026. La actriz también comenzó a darle mayor espacio a proyectos propios y propuestas autorales.

En julio de 2026, Valverde explicó que su distancia de las telenovelas está relacionada con una etapa profesional orientada hacia nuevos desafíos. “Tengo un cariño enorme por Globo, por el espacio que gané aquí. Obviamente volver a las novelas es algo que da esas ganas en el corazón”, declaró en una entrevista citada por Caras Brasil.

Ísis Valverde no estará en el regreso de Avenida Brasil

Ísis Valverde confirmó que no será parte del regreso de Avenida Brasil previsto para 2027 y continúa enfocada en nuevos proyectos.

El posible regreso de Avenida Brasil generó expectativa entre los seguidores de la ficción original, especialmente por la posibilidad de volver a ver a algunos de sus protagonistas. La continuación está prevista para 2027, pero Ísis Valverde ya confirmó que no formará parte de este nuevo proyecto. Por lo tanto, Suelen no tendrá participación en la historia que buscará recuperar el universo de una de las novelas brasileñas más exitosas de la última década.

Aunque su personaje quedó asociado para siempre a Avenida Brasil, la carrera de Valverde continuó por otros caminos. La actriz actualmente apuesta por proyectos cinematográficos, propuestas autorales y nuevos desafíos profesionales, manteniéndose vigente en la escena artística brasileña.