Así es la casa de Taína, la hija de Valeria Mazza: las fotos

La vida de Taína Gravier junto a su familia también transcurre entre espacios de gran estilo

Taína Gravier mostró en redes sociales algunos detalles del departamento que comparte su familia en Madrid y que refleja una particular combinación entre sofisticación, arte y diseño. La vivienda elegida por Valeria Mazza y Alejandro Gravier en la capital española se destaca por sus ambientes amplios, luminosos y una decoración con marcada impronta fashionista.

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Taína Gravier mostró el departamento de Valeria Mazza en Madrid

La aparición de Taína en un video viral de TikTok permitió conocer parte de la intimidad del hogar familiar en España. La joven se sumó a una de las tendencias más populares de la plataforma y, a través de ese contenido, dejó ver distintos espacios de una propiedad que mantiene la esencia estética asociada a la familia.

El departamento presenta una distribución abierta que favorece la conexión entre los diferentes sectores. La amplitud de los ambientes también permite que los muebles y las obras de arte tengan un lugar destacado, sin generar una sensación de sobrecarga.

La decoración combina elementos de distintas épocas. Piezas vintage conviven con objetos contemporáneos y muebles de diseño, una mezcla que genera un resultado sofisticado y, al mismo tiempo, moderno.

Cómo es la decoración de la casa de Taína y su familia

Taína Gravier mostró parte del departamento familiar en Madrid, donde predominan los ambientes amplios, luminosos y una decoración sofisticada.

Uno de los principales rasgos de la vivienda es el contraste entre la arquitectura tradicional europea y una decoración mucho más actual. Los techos y las paredes conservan molduras características de los departamentos clásicos, mientras que diferentes obras incorporan una estética vinculada al arte urbano.

Ese contraste aporta personalidad a los ambientes y también refleja la influencia del universo de la moda y el diseño que acompaña a Valeria Mazza desde hace décadas. Los cuadros de gran formato funcionan como protagonistas visuales y se distribuyen estratégicamente por las paredes.

La elección de los objetos tampoco parece responder únicamente a criterios decorativos. La vivienda está pensada para ser funcional en la vida cotidiana, pero también cuenta con rincones especialmente atractivos para las fotografías y los contenidos digitales.

Los detalles que se destacan en el departamento de Valeria Mazza

La luz natural ocupa un papel central en la propiedad. Las amplias entradas de iluminación permiten destacar las texturas de los pisos de madera y los distintos materiales utilizados en el mobiliario.

En el sector principal sobresale una mesa central acompañada por sillas de diseño con respaldos semicirculares. El conjunto mantiene una estética elegante y contemporánea, mientras que los tonos neutros y tierras aportan calidez y equilibrio.

La presencia de esculturas y piezas de diseño completa la propuesta. Lejos de quedar relegadas a simples accesorios, las obras de arte funcionan como puntos focales y contribuyen a definir la identidad de cada ambiente.

Las obras de arte y esculturas ocupan un lugar destacado en la decoración del departamento de Valeria Mazza y su familia.

Una casa donde conviven arte, moda y diseño

El departamento de Valeria Mazza, Alejandro Gravier y sus hijos en Madrid consigue unir dos estilos que podrían parecer opuestos: la elegancia de la arquitectura europea tradicional y una estética juvenil vinculada con el arte contemporáneo.

La vivienda se convierte así en una extensión del universo fashionista de la familia. Molduras clásicas, madera, muebles modernos, esculturas y pinturas de gran presencia conviven dentro de una propuesta que prioriza tanto la comodidad como el impacto visual.

A través del video publicado por Taína, algunos de estos detalles quedaron expuestos y permitieron conocer una faceta más íntima de la vida familiar lejos de Argentina. El resultado es un hogar luminoso, sofisticado y con el arte como uno de los grandes protagonistas de la decoración.