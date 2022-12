Vilma Palma e Vampiros celebra 32 años mañana en el Teatro Ópera

El grupo rosarino Vilma Palma e Vampiros, creador de hits de los 90 como "La Pachanga", "Auto Rojo", "Bye Bye" y "Mojada", regresará mañana a la escena porteña después de dos años de ausencia para estrenar nuevas canciones sobre el escenario del Teatro Ópera.

Con más de tres décadas de trayectoria ahora plasmado en un documental impulsado por María Victoria Barbeito y dirigido por Eduardo Sánchez y a cuento de esa permanencia, Mario "Pájaro" Gómez, voz cantante y líder de la banda, reflexiona en charla con Télam que "esta continuidad es más oficio que otra cosa. Ya tengo 61 años y no me deslumbra el glamour sino que me encanta trabajar".

"En cuanto a nuestro repertorio -repasa-, la gente se siente identificada con nuestros tres primeros discos ('Vilma Palma ' de 1991; '3980', de 1993; y 'Fondo profundo', de 1994) y los shows siguen saliendo bien".

El octeto actual que mañana desde las 21 cantará en el sala de Av. Corrientes 837, se completa con Gerardo Pugliani (bajo), Carlos González (batería), Pablo Cejas (guitarra), Martín Cura (teclados), Lucho Cristini (percusión) y los coros a cargo de Karina Di Lorenzo y Fabiana Díaz.

El presente de la agrupación que una década atrás publicó su undécimo y más reciente álbum "Agarrate fuerte", incluye una importante agenda de presentaciones que últimamente pasó por ciudades de Argentina, Colombia y Estados Unidos.

Télam: ¿Cómo definirías este presente del grupo y qué significa volver a tocar en la Ciudad de Buenos Aires?

Mario Gómez: Muy bueno, estamos tocando mucho y laburando y la gente la pasa bomba con los shows. El hecho de girar tanto y volver a Capital es una bendición, no hay mucha explicación creo.

T: ¿Dónde reside el secreto de la vigencia del grupo? ¿Cómo describirías el público que los sigue?

MG: Pasaron 32 años, creo que también tiene que ver mucho el tema de internet, los chicos tiene mucho acceso a la redes sociales y así es como nos sigue la gente de la edad nuestra y también los chicos de entre 15 y 20 años.

