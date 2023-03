Se editan por primera vez en CD dos discos del Mono Villegas en homenaje a Chopin y Thelonious Monk

Dos discos que el recordado pianista de jazz Enrique "Mono" Villegas registró en dos sesiones de marzo 1967, dedicados a Frédéric Chopin y a Thelonious Monk fueron editados por primera vez en CD por el sello RP Producciones, propiedad de Sergio Radoszynski, hijo de Alfredo Radoszynki, productor original de esos trabajos.

Se trata de "Metaforfosis- Los 24 Preludios Opus 28 de Federico Chopin" y "Tributo a Monk", grabados en los Estudios ION el 5 y el 19 de marzo de 1967.

El pianista había empezado a trabajar en la producción dedicada a Chopin en la primera sesión, pero al notar que aún le faltaba aceitar el material con su trío, decidió postergar este registro.

Como ese día le sobraban horas de estudio, Villegas se puso a grabar temas de Thelonious Monk, un material que conocía al dedillo por el hecho de haber compartido escenarios con el músico estadounidense durante su estadía por el país del norte.

Así fue que interpretó un medley con los temas "Bemsha Swing", "Rond `bout Midnight" y "Blue Monk", a los que le sumó "It´s Only a Paper Moon", "Charmaine", "It MIght As Well Be Spring" y "Saint Thomas".

Finalmente, Villegas regresó al estudio el 19 de ese mismo mes y completó su labor con los temas de Chopin. Ambas producciones llegaron a las bateas ese mismo año.

El lanzamiento de estos dos CD, que también están disponibles en plataformas digitales, forman parte del proyecto de RP Music de reeditar toda la discografía del Mono Villegas en este formato fìsico.

Con información de Télam