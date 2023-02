Paz Carrara lanzó el tema "Aunque no te lo diga" con Santi Celli y Bambi

La cantante y compositora cordobesa, Paz Carrara, lanzó el tema "Aunque no te lo diga" en colaboración con su coterráneo Santi Celli y Bambi quien, además, ofició de productor.

"Es 100 por ciento una canción que nace de un momento compartido con amigos", explicó Carrara sobre el origen del tema y apuntó: "Disfruté mucho el proceso de composición, hasta el ultimo detalle en la producción que fuimos construyendo con BAMBI y Santi Celli, que son artistas sin miedo a jugar, y probar todo el tiempo cosas diferentes".

Este año, la artista devenida en gran revelación del pop folk de los últimos tiempos comenzó el 2023 presentándose en dos de los festivales más importantes del país: el Cosquín Rock, donde tocará el próximo 19 de febrero, y Lollapalooza Argentina, que la tendrá en sus escenarios el 17 de marzo.

En 2022, la cantante de 24 años cerró el año con una gira por Argentina, España y Uruguay con su primer disco "Me cansé de hacer canciones (que no salgan si no estoy llorando)".

Con información de Télam