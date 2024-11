Intento de femicidio en una pizzería: el acusado se negó a declarar tras las 20 puñaladas

Sergio Raúl Sarria (41), actor y comediante, intentó asesinar a puñaladas a su ex pareja -y madre de su hija- con un cuchillo en su lugar de trabajo, la pizzería Big Pizza ubicada en el barrio porteño de Núñez, a comienzo de esta semana. Días después del hecho, se negó a declarar el jueves en su indagatoria y la causa sigue su curso mientras el Juzgado N° 29 y la Fiscalía de Núñez-Saavedra, a cargo de José Campagnoli, continúan tomando medidas y llevando adelante diligencias. Esperan a que la víctima se recupere para brindar su declaración testimonial.

Según fuentes de la causa, el informe médico detalla que la mujer (45) sufrió cerca de 20 heridas en el brazo izquierdo, la cara y el cuello; a diferencia de las 28 puñaladas que se informaron en un primer momento. El hombre, ahora detenido, no logró cometer el femicidio por la rápida intervención de sus compañeros, trabajadores del lugar, que fueron citados a declarar como testigos por parte del fiscal de la causa.

Por otra parte, los investigadores del caso pedirán en las próximas horas un exámen psicológico de rigor para el atacante, que también intentó quitarse la vida -sin éxito- con una puñalada en el cuello. Más allá de las lógicas medidas de prueba, el video de la cámara de seguridad donde se observa el brutal ataque es más que claro.

En este marco, la víctima declaró desde el Hospital Pirovano -donde fue atendida por sus heridas- y aseguró que "me quiso matar como un animal", tras denunciar que el hombre la había violentado en previas ocasiones. Sobre el hecho, la mujer dio diversos detalles: contó que entró furioso, le pidió hablar y ante la negativa, comenzó el ataque. “Entró por la fuerza, atacó a mi compañero y después me atacó a mí. Me atacó con una navaja, un cuchillo que él trajo y después con un cuchillo con el que yo trabajo. Yo trabajo en una pizzería y gracias a dios no estaba tan afilado porque si no seguramente me podría haber asesinado más rápidamente”, relató a Telenoche.

Asimismo, la mujer señaló que sufrió cortes en el abdomen, el brazo izquierdo, la espalda, el cuello y una puñalada cerca del ojo derecho, que tiene "medio complicado". También sufrió diversos golpes en la nariz. "Milagrosamente, no logró matarme", apuntó. Además, confirmó que estuvo en pareja con Sarria durante 23 años y tienen una hija en común, mayor de edad. Se separaron hace un año y cuando el atacante se enteró que empezó a salir con otra persona, comenzó a hostigarla.