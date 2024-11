Milei, del recule internacional al control de cabotaje

Hay dos Javier Milei: uno en el plano internacional, que se mueve cómodo en los eventos de la ultraderecha a los que asiste sin función de Estado y puede repetir sus discursos pero que cuando le toca jugar en ligas mayores con el rol de Presidente tiene que acomodarse y, como pasó en el reciente G20, firmar un documento con el que no coincide e ir al pie a conversar con el presidente chino Xi Jinping. Otro en el plano local, donde cada día tiene más aceitado el manejo de la agenda política y mediática frente a una oposición que aún no comprende porqué perdió las elecciones y gasta energías en internas y un paraoficialismo que cada vez más le quiere quitar el "para".

El río de dólares

El miércoles fue 20 de noviembre, día de la Soberanía en el que se recuerda la batalla de Vuelta de Obligado, cuando Juan Manuel de Rosas tuvo que enfrentar la intrusión de una flota combinada de ingleses y franceses que pretendían adueñarse de la ruta comercial que nacía en Paraguay y desembocaba en Montevideo a través de la que desde entonces hasta hoy es el principal canal de exportaciones de la Argentina: el Río Paraná. Tal vez por eso el gobierno de Javier Milei eligió esta semana para anunciar que pretende prorrogar por 30 años la concesión de lo que técnicamente es esa Vía Troncal Navegable (VTN), mediáticamente conocida como Hidrovía, nombre de la empresa que la controla desde el anterior gobierno privatizador, el de Carlos Menem, con el que los líderes de La Libertad Avanza tanto se identifican.

Aún se desconocen los detalles del pliego de licitación. Pero los antecedentes como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) permiten aventurar que se repetirá lo que incluso sorprende a empresarios ávidos de aprovechar la ventana de negocios: el gobierno entrega más de lo que le piden. En este caso, en lugar de que la administración del comercio exterior la controle el Estado y tercerice los trabajos de dragado y balizamiento la idea es que todo quede en manos del sector privado y bajo supervisión de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

El interés de Estados Unidos en el río Paraná en particular y por el desarrollo soberano de nuestro comercio exterior en general es público. Pocos notaron y menos recuerdan que el 20 de abril de 2023, mientras el entonces y actual gobernador bonaerense Axel Kicillof anunciaba un llamado a licitación por el canal Magdalena (también una cuestión de soberanía marítima para que los barcos no tengan que recalar en Montevideo) el entonces y actual embajador de Estados Unidos Marc Stanley se subió al buque “Afonso de Albuquerque” para recorrer el Paraná.

El “Afonso de Albuquerque”, que lleva el nombre de un marino portugués apodado “León de los Mares” y “César del Oriente” por su descubrimiento de la ruta a la India donde fue incluso gobernador de un sector, es una draga conocida por cumplir con las nuevas políticas medioambientales. La compró la multinacional Jan de Nul, que tiene la concesión del río Paraná a través de la empresa Hidrovía, y que fue la que invitó al embajador Stanley a surcar las aguas por las que nadan los dólares que salen del país. Según la web Marine Traffic el “Afonso de Albuquerque” tiene bandera de Luxemburgo, donde tiene sede financiera Jan De Nul, originaria de Bélgica. Luxemburgo es una guarida fiscal.

El interés de EEUU forma parte de la batalla contra la influencia de China en el país. Desde el gobierno filtaron que el pliego pondrá como condición que no puedan participar empresas relacionadas con Estados. Es el caso de una de las interesadas Shanghai Dredging CO, subsidiaria de China Communications Construction Company, controlada por el Estado chino. Lo que no les molesta es que el “Afonso de Albuquerque” se construyó en los astilleros Keppel Singmarine de Nantong, China. Que no se entere el embajador…

Pero no fue solo un paseo: el embajador Stanley participó meses después de la firma de un convenio entre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU y la Administración General de Puertos (AGP), diseñado durante el gobierno anterior pero puesto en marcha con el actual. Allí dijo que “Esta relación es un ejemplo perfecto de cómo nuestros países pueden conectar expertos técnicos para mejorar la gestión de nuestra infraestructura crítica”. Así lo comunicaron en la web institucional de la embajada.

Los detalles del Memorandum de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) los publicó Sebastián Premici en El Destape. También un documento de la “ENO Center for Transportation”, una organización sin fines de lucro encargada de defender los intereses económicos de ultramar de los Estados Unidos, que define a que se refiere Stanley con “nuestra infraestructura crítica”: “Estados Unidos debe hacer que el sistema (de transporte fluvial) sea más confiable para los cargadores y debe hacer de las vías navegables una parte clave de su estrategia nacional de carga. Las inversiones en otros países deben ser monitoreadas para asegurarse de que el sistema estadounidense siga siendo competitivo. Esto tiene un elemento de seguridad nacional, ya que la investigación de Eno encontró que las empresas chinas estatales están invirtiendo en instalaciones a lo largo de los ríos en América del Sur y el sudeste asiático”.

El contrato con la empresa Jan de Nul terminó en 2021, la VTN quedó bajo jurisdicción de la AGP que mantuvo un contrato precario con Jan de Nul y que es uno de los tantos temas que el gobierno anterior dejó sin solucionar.

Jan de Nul quiere renovar su control de este negocio que no tiene contras: no hay otro río por el cuál pasar, es un monopolio natural y todos los barcos que exporten desde la Argentina tienen que pagar un peaje. Simple, cash y a Luxemburgo, una guarida fiscal. Pero hay otros contendientes. Además de la empresa china hay otra con origen en Paises Bajos, Boskalis.

“En Argentina se hizo casi imposible conseguir un contrato de dragado en forma transparente” lanzó Bart Rumes, director regional de Boskalis, en un evento del sector realizado en Buenos Aires a mediados de octubre. La firma tiene varios contratos como el dragado del Canal Martín García y de varios canales de acceso a los puertos de Mar del Plata, Bahía Blanca, Dock Sud, Exolgan y Quequén. Pero afirma que esos contratos los logró cuando se podía competir y que ahora todo lo monopoliza Jan de Nul.

“Ya debería estar licitada”, reclamó Mauricio Macri a principios de noviembre. Es vox populi que Macri opera en favor de Boskalis y que no es el rey de la transparencia que reclaman y ni siquiera respetan. En 2013 Boskalis fue multada por sobornar al ex presidente de la autoridad portuaria de la Isla de Mauricio. El chiste se cuenta solo.

La Liga Conservadora

Milei recibió esta semana a la primera ministra italiana Georgia Meloni y reiteró su deseo de formar una Liga Conservadora mundial encabezada por Estados Unidos, Argentina, Italia e Israel. Lo de Estados Unidos no precisa mucha explicación, lo de Argentina no la necesita.

Lo de Italia sí. No porque sea el país más poderoso e influyente de Europa, algo que dista de ser. Sino por lo que explica Giuliano Da Empoli en su libro “Los ingenieros del caos”, y es que Italia es la meca de los movimientos que rompieron los esquemas de partidos tradicionales bajo el doble movimiento de detectar los odios, rencores, miedos y frustraciones de sus sociedades y explotarlos con el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación con el “algoritmo postideológico”. Es el modelo que estudió y copia Milei y que deberían estudiar desde la oposición argentina, ya que muestra que no hay improvisación ni exabruptos emocionales sino una fría lógica de construcción política que llevó al Movimiento 5 Estrellas al poder en Italia y a La Libertad Avanza en Argentina.

Lo de Israel tiene base en el alineamiento de Milei con EEUU y su propia relación con el sector más conservador de la comunidad judía. El jueves Milei participó en un evento de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí que preside Mario Montoto, involucrado en el escándalo de espionaje ilegal durante el gobierno de Macri.

En su discurso Milei reveló la próxima firma de un Memorándum de Entendimiento con Israel, en obvia contraposición al Memorándum con Irán que firmó CFK. Mal día para anunciarlo, ya que casi en simultáneo la Corte Penal Internacional ordenó el arresto de Benjamin Netanyahu por la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en Franja de Gaza.

Milei no mencionó a Brasil en esa Liga. Ya no está su amigo Jair Bolsonaro en el poder aunque al día de hoy no reconoció su derrota en las elecciones ante Lula da Silva. En las últimas horas incluso se conocieron dos datos de alto impacto: uno, que en el intento de golpe de Estado contra Lula en los primeros días de su mandato hubo un plan para asesinarlo; dos, que entre los imputados por esa intentona destituyente hay un argentino, Fernando Cerimedo.

Cerimedo actualmente es uno de los dueños de La Derecha Diario. Fue parte de los equipos de comunicación de Bolsonaro y luego se sumó a la campaña de Milei a la que, según los registros oficiales, aportó “en especia”. Y ahora es uno de los voceros paraoficiales del gobierno, sea de globos de ensayo o de mentiras.

En febrero El Destape informó que Cerimedo era investigado por la Justicia brasilera como parte de un gran entramado golpista. Lo ubicaban en el "Núcleo de Desinformación y Ataques al Sistema Electoral”. La investigación detalla el funcionamiento de este grupo al que pertenecía Cerimedo: "Forma de actuación: producción, divulgación y amplificación de noticias falsas sobre la transparencia de las elecciones presidenciales de 2022 con el fin de estimular a los seguidores a permanecer frente a cuarteles e instalaciones de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de crear el ambiente propicio para el golpe de Estado". Lo ejecutaban a través de “milicias digitales”.

Cerimedo siempre negó su participación en la intentona golpista a pesar de que incluso publicó un largo video en Youtube donde afirmaba que los resultados del balotage que Lula le ganó a Bolsonaro no eran ciertos. Inteligente, se cuidaba de no decir la palabra fraude, pero es como si alguien hablara de un animal con pelo, cuatro patas, cola y que ladra pero sin decir que es un perro. Cerimedo afirmó incluso que fue sobreseído y mostró un documento firmado por la viceprocuradora general de Brasil Lindóra María Araujo. Pero ese documento no es un sobreseimiento sino que le informan el archivo de otra causa por lo mismo bajo el principio de “en bis in idem”, traducido, que no se lo puede juzgar dos veces por lo mismo. Ahora quedó imputado de delitos graves.

¿Como se dice recular en chino?

"No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entran ahí". Eso le dijo Milei a Carlson Tucker en lo que vendían como la entrevista más vista de la historia. Lo había repetido hasta el hartazgo en la campaña. Esta semana fue hasta el hotel del presidente chino Xi Jinping en el marco del G20. No trascendió, pero Milei debería agradecerle que no gatilló el Swap que hubiera dejado al Banco Central más en rojo de lo que está.

No fue la única concesión de Milei en el G20. Pese a su perorata pública e incluso los comunicados que emiten desde la cuenta de Twitter de la Oficina del Presidente (que no existe en el organigrama público), lo cierto es que firmó el documento final del encuentro. Solo leerlo revela que a pesar de su discurso el gobierno de Milei firmó un documento que promueve medidas para combatir el cambio climático, se cobren impuestos a los multimillonarios y se luche contra el hambre. El sherpa en el G20 Federico Pinedo afirmó que la Argentina dejó marcadas sus disidencias, pero no constan en el documento oficial.

La Corte a Cavallo

A su retorno de Brasil Milei tuvo una buena semana. Por un lado logró una vez más la complicidad de la conducción mayoritaria de la CGT, que frenó cualquier posibilidad de un nuevo paro general para diciembre tal como había reclamado uno de sus cosecretarios generales Pablo Moyano, que renunció.

“He tomado la decisión de renunciar a mi cargo como cosecretario general de la Confederación General del trabajo, al no coincidir con las decisiones tomadas por la llamada ‘mesa chica’” escribió Moyano. Hacía rato que el dirigente de camioneros hacía públicos sus desencuentros con los sindicalistas colaboracionistas como Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez, entre otros. Afirmaba que no iba a las reuniones con el gobierno porque no se lograba nada para los trabajadores. A principios de esta semana dijo en El Destape Radio que tenía que haber un paro general en diciembre. Su padre Hugo se plegó a los colaboracionistas y lo desautorizó, tal como informó Mariano Martín en El Destape. Y le hicieron saber que un paro general no está en los planes de la CGT. Terminó como tenía que terminar: renunció.

Milei también volvió a manejar el Congreso a su voluntad. El presidente de la Comisión de Presupuesto José Luis Espert suspendió la reunión para tratar el Presupuesto 2025, otra señal de que el gobierno pretende manejar los fondos públicos de forma discrecional durante el año electoral. Tiraron la bomba de humo de que quieren eliminar las PASO y el sistema de financiamiento de los partidos, pero no hay mejor reforma electoral que un año electoral con presupuesto sin control.

Desde el PRO, el radicalismo e incluso algunos miembros de La Libertad Avanza intentaron avanzar con el proyecto de Ficha Limpia, que implica que alguien con una condena confirmada en segunda instancia no pueda ser candidato. El diputado libertario Nicolás Mayoraz, impulsor del dictamen oficialista, reconoció en El Destape Radio que no le preocupa impedir la candidatura de un potencial inocente, ya que cualquier condena puede ser revertida por la Corte. Pero quedó en offside: desde la Casa Rosada operaron para frenar el tratamiento. Algunos lo leyeron como que creen que les conviene mantener a CFK en libertad, algo que en principio no cambia ya que una eventual ley de Ficha Limpia no sería retroactiva y el destino de la ex presidenta está en manos de la Corte Suprema.

CFK y los demás condenados en la causa Vialidad tenían 10 días hábiles para apelar pero el juez Gustavo Hornos amplió ese plazo a 30. Eso lleva el calendario directamente a febrero, cuando en principio la Corte quede con 3 integrantes con la salida de Juan Carlos Maqueda. ¿El gobierno intentará designar a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla en la Corte por decreto durante el receso de verano del Congreso? ¿Siguen las negociaciones con sectores del peronismo que están dispuestos a votar un juez del lawfare como Lijo o un lobbista de empresas energéticas y antiderechos como García Mansilla? Sin los votos de los senadores peronistas no hay nada que discutir.

Esta semana la Corte le hizo un guiño al gobierno. Es conocida la admiración de Milei con Domingo Cavallo, que incluso logró que designen a su hija Socnia como embajadora ante la OEA. Cavallo tenía una condena de 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Sobresueldos. Fue un caso famoso, derivado del enriquecimiento ilícito de María Julia Alsogaray, que para justificar su patrimonio reconoció que la SIDE les pagaba a algunos funcionarios un sobresueldo en sobres. La conducía por entonces Hugo Anzorreguy, uno de los responsables de la llegada a Comodoro Py de Germán Moldes, el ex todopoderos fiscal general que falleció esta semana.

La causa comenzó en 2004, en 2015 el Tribunal Oral Federal Nº4 condenó a Carlos Menem y a Cavallo, en 2018 la Cámara de Casación confirmó las condenas y entonces fueron a la Corte. Menem murió en 2021, pero Cavallo seguía con esa condena a cuestas. La Corte esta semana lo sobreseyó con el argumento de que no se lo juzgó en un plazo razonable. De los 20 años del expedientes estuvo 8 en la Corte. ¿Se tomarán esos tiempos con CFK?

El que puede tener alguna respuesta es Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, que volvió esta semana al país luego de pasar 3 años y medio prófugo en Uruguay. No volvió para ir preso, vale aclarar, sino con la garantía que tienen los que gozan de la verdadera impunidad en la ciénaga de Comodoro Py. Verdadero monje negro detrás de Macri, fue el ideólogo y ejecutor de la llegada de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz a la Corte durante el gobierno de Cambiemos, que primero los quiso designar por decreto (cosa que ambos aceptaron) y luego tuvo que cumplir el procedimiento constitucional para lo cual contó con el imprescindible apoyo de la bancada peronista en el Senado.

“Pepín” Rodríguez Simón era investigado por las tropelías de la Mesa Judicial PRO, en especial por los aprietes a los dueños del Grupo Indalo Cristobal López y Fabián De Sousa para que alinearan sus medios con la persecución a CFK desatada durante el gobierno de Macri. La jueza María Romilda Servini lo llamó a indagatoria, una primera instancia de defensa, sin riesgo alguno de ir preso. Pero “Pepín” se fugó a Uruguay.

En el expediente se analizaron las llamadas (de línea, no de Whatsapp ni de ninguna aplicación) de “Pepín” durante los años de la Mesa Judicial. Su cargo formal era director en YPF, pero tenía un despacho en la Casa Rosada desde donde operaba. Y el detalle de las llamadas reveló:

59 llamados con el entonces presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz.

17 con el actual presidente de la Corte Horacio Rosatti.

162 con el entonces ministro de Justicia Germán Garavano.

Más de 1.100 llamados con abonados del Gobierno de la Ciudad.

146 llamados con personas vinculadas al Banco Finansur, de donde salió parte del dinero que tenía José López en sus bolsos.

38 con el socio de Rosenkrantz, Gabriel Bouzat.

231 llamados con abonados del Grupo Clarín, entre ellos: 182 llamadas con Ricardo Roa, el número 2 del diario y responsable de la publicación del celular de la hija de Alejandra Gils Carbó en la editorial de Clarín mientras “Pepín” presionaba por su salida; y 23 con Nicolás Wiñazki.

129 contactos con el diario La Nación, entre ellos 17 con Hugo Alconada Mon, el escriba de la avanzada contra el Grupo Indalo.

¿A quienes llamará ahora?