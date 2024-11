Combinaciones: el nuevo ciclo de Flow que fusiona música, bandas y magia. Créditos: @PelaFotos.

El 21 de Noviembre de 2024, la plataforma FLOW estrenará la segunda temporada de Combinaciones, una producción original de PelaGatxs y Miau Contenidos. Combinaciones es más que un programa, es un encuentro en el que los artistas se expresan, recuerdan anécdotas, tocan y cantan. Cada invitado/a interpretará una canción del otro músico y viceversa, dándole así una nueva vida a sus temas más clásicos en versiones únicas.

En el primer episodio se encuentran Los Pericos (Juanchi Baleirón, Ariel "Topo" Raiman y Diego Blanco) con Lisandro Aristimuño en su estudio. En este capítulo disfrutaremos el clásico “Cherry Oh Baby” de Eric Donaldson, el tema de Lisandro “Hoy, hoy, hoy” y una versión explosiva de “La Mirada” de Los Pericos. En el segundo Nahuel Pennisi junto a Blackdali (Dario Alturria, ex Kameleba) en el que disfrutaremos del tema “Ser feliz” de Nahuel y de una versión muy especial de “Sé que me amas” de Blackdali.

Combinaciones: el nuevo ciclo de Flow que fusiona música, bandas y magia. Créditos: @PelaFotos.

Luego Pablo Molina, cantante icónico de Todos Tus Muertos y Lumumba, que falleció en el 2023, comparte con Los Tabaleros folklore y reggae una versión de “Loco (Tu forma de ser)” de Los Auténticos Decadentes, “Señorita” de Pablo Molina y “Escalera” de Los Tabaleros. En el cuarto episodio Rondamon y Rochi Igarzabal interpretan “Chalaman” de Los Abuelos de la Nada, “¿Quién sos?” de Rondamon y “Sin tu querer” de Rochi Igarzabal.

Para el ultimo capítulo Néstor Ramljak y Ariel "Pato" Sciacaluga de Nonpalidece junto a Ricardo Tapia de La Mississippi versionan “Redemption Song” de Bob Marley, “Abre tus ojos” de Nonpalidece y “San Cayetano” de La Mississippi.

A lo largo de 30 minutos, nos convertiremos en un invitado más en el hogar / estudio de los músicos, con la guía de Marcos Álvarez, quien nos llevará a explorar la conexión entre artistas y la celebración de la diversidad de ritmos y géneros.

"Nuestro objetivo es fomentar un ritmo musical que promueve la transformación cultural, social y política a partir de su mensaje" afirma Marcos Álvarez, conductor y director del ciclo televisivo "Combinaciones" y miembro fundador de PelaGatxs.

Sobre PelaGatxs

PelaGatxs es una plataforma multimedio (Radio, TV y Web) creada hace 19 años, con una audiencia cautiva de 667.000 seguidores / suscriptores. Estamos dedicados a presentar contenido cultural e informativo con la música reggae como eje principal, brindando un espacio de expresión para bandas y artistas del ámbito nacional e internacional.

Los Pericos cierran el 2024 con una mega fiesta en Vorterix: "Después de casi 40 años seguimos reinventándonos"

Los Pericos están a punto de cerrar un año increíble con una mega fiesta en el Teatro Vorterix, un cierre de lujo para celebrar su exitosa gira de Big Yuyo. Tras haber recorrido escenarios de todo el continente y llenar estadios en Buenos Aires, Montevideo y varias ciudades de México, la banda de Juanchi Baleirón promete una noche memorable, donde se podrán disfrutar sus grandes éxitos a lo largo de casi cuatro décadas de carrera. Con un legado que los posiciona como una de las bandas más influyentes del reggae y rock latino, este evento será la ocasión ideal para despedir el 2024 a puro ritmo y buena vibra.