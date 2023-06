Machine Gun Kelly llega por primera vez en solitario al país

El rapero y cantautor estadounidense Machine Gun Kelly, que el año pasado se presentó por primera vez en nuestra país en el marco del festival Lollapalooza, volverá a la Argentina el próximo 2 de noviembre para ofrecer un show en solitario en el estadio Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires, en el que repasará sus más de diez años de trayectoria en la música.

Reconocido por una propuesta que mezcla el rock alternativo y el hip hop, Colson Baker -tal su verdadero nombre- regresará para reencontrarse con sus fans locales, para los que interpretará una selección de temas de sus seis trabajos de estudio, como parte de una carrera que comenzó en 2012 con el lanzamiento de "Lace Up".

Luego le siguieron "General Admission" (2015), "Bloom" (2017), "Hotel Diablo" (2019), "Tickets to My Downfall" (2020) y el más reciente, "Mainstream Sellout", publicado en 2022 y en el que incursionó en un sonido más cercano al pop-punk, con líricas introspectivas que le valieron no sólo el reconocimiento de sus antiguos y nuevos seguidores sino de estrellas como el legendario Mick Jagger, que en abril del año pasado lo destacó en declaraciones públicas como uno de los artistas que mantienen fresco el género.

Con temáticas oscuras y de corte autobiográfico en sus canciones, que en ocasiones aborda también con una mirada humorística, el trabajo de Machine Gun Kelly se ganó a cientos de miles de fanáticos y fanáticas alrededor del mundo, y en esta ocasión reafirmará su naciente pero sólida llegada al público argentino, que le dio un gran recibimiento durante su celebrada presentación en el mencionado festival realizado en el Hipódromo de San Isidro.

La preventa exclusiva de entradas será únicamente para clientes del Banco Patagonia, que podrán acceder desde el próximo lunes 12 de junio durante 48 horas o hasta agotar stock, antes de la apertura de la venta general, que estará disponible desde el miércoles 14 a las 10.

