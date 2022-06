Lujuria celebra sus 15 años con un nuevo single y una fecha en The Roxy Live

Lujuria, la banda de hard rock liderada por Matt Houdini en voz y guitarra, celebra sus 15 años con el nuevo single "Do It For The Pibits" y confirma su concierto aniversario para el jueves 16 de junio en The Roxy Live de Palermo.

El grupo, que sumó para su celebración a sus colegas de Kinettico y Vinos Blancos Again, dará una última función antes del intenso tour que emprenderá el líder por Estados Unidos y Europa.

Tras la salida del nuevo single, el grupo anunció que está trabajando en otros dos nuevos sencillos con Ale Vázquez como productor.

Lujuria es una banda de hard rock formada en 2006 en Buenos Aires que cuenta con un largo recorrido en la escena rockera estadounidense, con escenarios compartidos con músicos como Ronnie King, Stephen Perkins (Jane's Addiction), Angelo Moore (Fishbone), Mike Watt (The Stooges), Steve Stevens y Erik Eldenius (Billy Idol), entre otros.

Con información de Télam