Aracre se puso más libertario que nunca y Nancy Pazos lo ubicó en C5N: "Pelos en los hue..."

El sobreseimiento de Javier Milei en la causa $LIBRA generó un fuerte intercambio entre Nancy Pazos y Antonio Aracre en C5N. La periodista cuestionó que el Presidente se presente como víctima de los cuestionamientos públicos y comparó el trato que recibe con el que tuvo Cristina Kirchner durante años.

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La discusión comenzó cuando Aracre mencionó el caso $LIBRA como un ejemplo de situaciones que, según planteó, le "hicieron" al Presidente. Pazos interrumpió para cuestionar esa interpretación: "¿Qué le hicieron?".

A continuación, la periodista recordó los ataques que recibió Cristina Fernández de Kirchner antes de ser condenada y planteó una diferencia entre el tratamiento mediático que tuvo la expresidenta y el que recibe Milei. "El periodismo argentino dijo 10.800 cosas peores de otros presidentes, por ejemplo de Cristina, que como lo tratan a Milei. Milei no se da cuenta lo bien que lo tratan. Se siente víctima", sostuvo.

En ese sentido, apuntó también contra Aracre por su postura frente a las críticas al mandatario: "La capacidad de victimización que tiene Milei y que tienen los mileístas, que te incluyo, con respecto a esto, hermano... Pero háganse grandes, que crezcan".

Aracre se puso más libertario que nunca y Nancy Pazos lo ubicó en C5N.

El durísimo cruce a Aracre

Lejos de terminar ahí, Pazos profundizó su cuestionamiento y llevó la discusión al terreno del trabajo periodístico y las críticas que recibe ella misma. "¿Sabés las cosas que dicen de mí? ¿Vos me viste a mí victimizarme? 'Ay, qué terrible, que vayan a la hoguera'. Pero dejate de hinchar, hermano, somos grandes. Tienen pelos en los huevos", lanzó.

Aracre intentó responder con una diferencia entre ambos al señalar que la periodista tiene un espacio diario en los medios: "Vos tenés el micrófono todos los días". A esa frase, Pazos respondió: "¿Y él no?".