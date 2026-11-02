Antonio Laje explotó en vivo contra el gobierno de Milei por los aumentos: "No puede permitir que..."

Antonio Laje manifestó su preocupación por los aumentos de precios que impactarán en los bolsillos durante noviembre y puso el foco en los servicios, tanto los regulados como aquellos que dependen de empresas privadas. En un análisis realizado en su programa de A24, el periodista cuestionó que varios rubros ajusten por encima de la inflación y reclamó que el gobierno de Javier Milei establezca límites y reglas para evitar subas desmedidas.

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"La mayor parte de esta presión la tenés en precios regulados, inentendibles, que aumentan más que la inflación", lanzó Laje al comenzar el intercambio con sus panelistas. A continuación, repasaron los incrementos confirmados para noviembre: AYSA tendrá una suba del 2,5%, la electricidad del 3,57% y el gas del 2,1%. En el caso del transporte público, los colectivos registrarán aumentos de entre el 3,9% y el 5%, según la jurisdicción.

Los aumentos que habrá en varios servicios en noviembre.

"Todos por encima de la inflación", remarcó el conductor al escuchar los porcentajes. Sin embargo, Laje amplió su cuestionamiento hacia otros rubros que, aunque no están alcanzados por las tarifas reguladas, también registran incrementos periódicos. "Estos son los regulados, después tenés precios que no son regulados pero que el Gobierno debería de alguna manera marcar algunas reglas, porque no puede permitir que telefonía, comunicaciones, medicina prepaga... si van a aumentar, por lo menos que sigan la inflación", sostuvo.

Los motivos esgrimidos por los prestadores de servicios

Seguido a esto, el conductor profundizó su crítica al plantear una contradicción entre los costos y las prestaciones: "¿Por qué aumentan por encima de la inflación todos los años? Y además con servicios horribles de calidad, entonces ¿para qué?". Fue entonces cuando una de las panelistas explicó que las empresas suelen justificar las subas con la necesidad de compensar las pérdidas acumuladas durante períodos en los que sus precios estuvieron regulados. Sin embargo, Laje rechazó que ese argumento siga siendo suficiente: "Pero no solo la compensaste, hoy estás más caro a cualquier nivel regional o internacional, estás mucho más caro, con servicios mucho peores".

En ese sentido, reclamó que se establezcan condiciones para los incrementos: "Pero ya está, hay precios que tenés que empezar a decir: muchachos, la reglas del juego son estas". Por último, el periodista apuntó contra la falta de competencia en algunos sectores de la economía. "Porque tampoco tenés tanta competencia, porque lo ideal sería tener competencia, el problema que son sectores que son oligopólicos o monopólicos donde no tenés competencia", concluyó.