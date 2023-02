Jonathan Majors es Kang el Conquistador, el nuevo gran villano de Marvel

(Por Victoria Ojam) El actor estadounidense Jonathan Majors, que en 2020 saltó a la fama con su papel en la serie dramática y de terror sobrenatural "Lovecraft Country", tiene su segunda aparición en Marvel con "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", filme que estrenará este jueves y en el que asume la responsabilidad de encarnar al flamante gran villano de la franquicia, "un personaje que tiene mucho para hacer, y que tiene una manera muy particular de lograrlo".

"Puedo decir poco, pero es una variante de 'Aquel que permanece', y aunque todas sus variantes están muy conectadas, esta es bien diferente", adelantó Majors en diálogo con Télam sobre su rol como Kang el Conquistador, que ya había tenido una breve pero sugerente participación bajo ese seudónimo en la serie de Disney+ "Loki".

A esta altura del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), que ya lleva 30 largometrajes en su haber, la trama se tornó algo inalcanzable para cualquier recién llegado. Es que con la mencionada tira protagonizada por Tom Hiddleston y otras producciones como la secuela de "Doctor Strange" (2022), la historia adoptó definitivamente la noción del multiverso, o la convivencia -y el eventual contacto- entre las diferentes líneas espacio-temporales en las que se mueven sus héroes y antagonistas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Pero ávida de mantener a sus seguidores y atraer nuevos, la saga que ya desarrolló durante más de una década el conflicto entre los famosos Vengadores y el temible y omnipotente Thanos abre una etapa distinta, y es "Quantumania", dirigida por Peyton Reed y trayendo a la pantalla al enigmático villano que deberá estar a su altura para poner en peligro la trama entera, la encargada de hacerlo.

El primer choque ocurrirá cuando Scott Lang/Ant-Man (Paul Rudd) llega al conocido como Reino Cuántico, tras reducirse a escala subatómica para explorar ese misterioso plano junto a su hija, Cassie (Kathryn Newton); su compañera, Hope (Evangeline Lilly); y los padres de ella, Hank (Michael Douglas) y Janet (Michelle Pfeiffer). Pero poco se imaginaba la particular y algo disfuncional familia que el viaje terminaría confrontándolos con el "Conquistador", despertando su terrible amenaza.

En ese sentido, esta no será sólo la tercera entrega "en solitario" de Ant-Man, sino el detonante de los eventos que Marvel planea desarrollar de acá en más, y que tiene hace rato a su séquito de fans en vilo por la expansión que podría incluso hacerle lugar a los queridos X-Men en la mesa. Con semejante magnitud que abarcar, Kang, que en la versión de "Loki" es el creador de una entidad que controla las líneas temporales para evitar una guerra entre universos, ya se perfila como el perfecto titiritero del mapa.

Su presencia ya está confirmada en al menos dos filmes más de la marca, "Avengers: The Kang Dynasty" (2025) y "Avengers: Secret Wars" (2026), dos de las nueve películas que hasta el año pasado el presidente de los estudios, Kevin Feige, había dado a conocer como parte de su proyección para los próximos tres años. Y con esos prometedores títulos, es de esperar que Kang adquiera una escala masiva y brutal en el futuro de la franquicia.

Télam: ¿Qué fue lo que te atrajo del papel?

Jonathan Majors: Creo que el desafío más importante también fue la oportunidad más grande, porque te dicen "acá está el rol, potencialmente tiene tantas repeticiones", y vos te preguntás "¿qué significa eso?", pero investigás un poco y claro, yo podría interpretar dos o tres versiones de este tipo. Y eso es algo muy interesante, algo que se sale de lo común. Como actor, no es una oportunidad que aparezca muy seguido, si alguna vez aparece.

T: ¿Ya estabas adentrado en la narrativa del UCM cuando llegaste al proyecto?

JM: Sí, estaba bastante al tanto, había visto todas las películas. Cuando fui elegido para el papel, la plataforma Disney+ no existía, pero cuando empezaron a salir las series ya estaba subido al caballo, y eso ayudó mucho. De todos modos no hay un mito fotografiado de Kang, sólo podés conocerlo a través de los cómics, así que salí a la calle y compré cada mención suya que pude encontrar, y lo estudié todo. Todavía lo hago, para saber si hay algún factor o algún gesto que pueda incorporar.

T: ¿Qué impacto creés que puede tener en la franquicia?

JM: Espero que sea un impacto grande, Kang llegó para sumar al universo de Marvel, para ayudarlo a ir en la dirección a la que necesita ir, y espero que se sienta ese movimiento, su presencia. Me da curiosidad saber qué se va a llevar la gente de la película, porque le pusimos mucho, y fuimos muy puntillosos con lo que incluimos en ella, es una pieza muy precisa. Es parte del UCM, claramente se pueden tildar todas las casillas en ese sentido, pero es algo que armamos muy meticulosamente.

T: ¿Qué necesita construir un villano a la medida de un universo como este?

JM: Para mí el desafío, o al menos así lo entiendo yo, es que sea una forma de reclutar seguidores que vengan del mundo del cómic, de los que ya siguen la franquicia, los que les gusta el cine o la ciencia ficción, para construir historias. Hay una universalidad que pasa por la especificidad para llevar adelante un villano así, porque en el UCM hay múltiples, pero pocos para los que su responsabilidad es construir un mundo, un ethos. Eso le muestra respeto al fandom de los cómics, empuja el UCM hacia adelante, trae a quien sea que alguna vez se haya sentido como un paria. Unir todo eso como el villano, o el gran antihéroe, y ver cuán humano podés hacerlo, es un gran trabajo.

Con información de Télam