Ángel de Brito se la pudrió al programa de Flor de la V: "Cero profesionales"

Ángel de Brito disparó con munición gruesa contra Los Profesionales de Siempre, el programa que Flor de la V conduce en El Nueve, luego de que pasaran al aire un audio que, alegó, pertenecía a LAM, además de que se trataba de un material que databa de hace cuatro meses y que no era para nada reciente.

Todo comenzó cuando en el ciclo se refirieron a un presunto audio ligado a la denuncia por violencia de género que Romina Gaetani realizó contra Luis Cavanagh, expareja que la habría agredido físicamente el lunes 29 de diciembre en el Tortugas Country Club, bajo el pretexto de estar "celoso". En ese contexto, Andrea Taboada presentó un audio donde él habla sobre Romina, aunque la periodista aclaró que era un archivo "que se filtró, no es lo que declaró en la Justicia".

Romina Gaetani junto a Luis Cavanagh.

Ángel de Brito explotó contra el programa de Flor de la V

“No sólo se afanaron un audio de LAM, tampoco se enteraron que tiene 4 meses ese audio”, exclamó el reconocido conductor a través de un posteo en X. Seguido a ello, mencionó que "no tiene nada que ver con la declaración en la Justicia de ayer”, por lo que resulta improcedente para los hechos más recientes.

Finalmente, sin quitar el pie del acelerador, acotó: "Los Cero Profesionales de Siempre". Esto, desde luego, haciendo un juego de palabras con el nombre del ciclo. ¿Habrá réplica alguna por parte de Flor de la V o alguien más de su equipo? ¿Quizá de la propia Andrea Taboada, quien supo ser parte de LAM en el pasado?