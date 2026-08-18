Ángel de Brito se metió en el escándalo entre Cande Ruggeri y Flor: "Hablé con los dos"

Ángel de Brito se metió de lleno en el escándalo que protagonizan Cande Ruggeri y Flor Vigna a raíz de un episodio del pasado que la cantante decidió sacar a la luz en La Casa de los Famosos México. El conductor decidió comunicarse con los dos protagonistas de la historia para conocer sus versiones y las compartió al aire de su programa de streaming, Bondi Live.

Todo comenzó cuando Flor Vigna contó que, durante un viaje de trabajo, Cande Ruggeri le había tirado onda a Nico Occhiato en un momento en que ellos eran pareja. La frase que la propia Vigna usó para describir la situación fue contundente: "Le tiró onda en un viaje". Ese relato, hecho público en el reality mexicano, disparó la polémica y llevó a Ángel de Brito a buscar la palabra de los dos involucrados.

Flor Vigna lanzó una fuerte acusación contra Cande Ruggeri.

La versión de Cande Ruggeri

Cande Ruggeri fue la primera en responderle al conductor y negó de manera categórica haberse insinuado con Occhiato. Según su versión, los hechos fueron exactamente al revés de lo que relató Vigna: "Todo ese viaje estuvo atrás mío y yo no me metí a ninguna cama, fue al revés. Yo sabía que estaba de novio, y era y soy muy respetuosa con esas cosas, nunca pasó nada con Nico", escribió en el mensaje que De Brito leyó al aire. La modelo remarcó que recuerda con claridad lo sucedido y que su conducta estuvo guiada por el respeto hacia la relación que en ese momento mantenían Occhiato y Vigna.

La respuesta de Nico Occhiato

Nico Occhiato, en cambio, optó por un tono mucho más distendido al responderle a Ángel de Brito. "Jajaja no lo puedo creer, yo tenía 19 años y eso pasó hace 15. Ni me acuerdo lo que está contando, jajaja, una locura", contestó, ubicando el episodio en su juventud y tomando distancia de la polémica.

Las dos respuestas dejaron en evidencia posturas opuestas frente a un mismo hecho: mientras Cande sostuvo con firmeza su versión y contradijo a Vigna, Nico eligió minimizar el asunto apelando al paso del tiempo. Ángel de Brito expuso ambos mensajes en Bondi Live, dejando planteado un episodio que, según el propio Occhiato, ocurrió hace 15 años y que ahora vuelve a estar en boca de todos por la revelación de Flor Vigna en el reality mexicano.