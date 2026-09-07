Mirtha Legrand se encuentra internada luego de presentar un fuerte estado gripal y problemas respiratorios, según informó Analía Franchín en A la Barbarossa, por Telefe. La conductora de 99 años no pudo realizar su programa del pasado viernes.

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Franchín explicó que la situación de Mirtha Legrand había generado preocupación debido a su edad y al cuadro respiratorio que atraviesa. "Es una señora de 99 años, está con un estado gripal fuerte, temas respiratorios, lo importante es que esté internada, monitoreada", señaló durante el programa de Telefe.

La periodista también recordó que inicialmente se había informado que Mirtha padecía una bronquitis y que su médico de cabecera le había recomendado realizar un reposo preventivo. "La realidad es que en este momento está internada", confirmó.

El comentario de Franchín sobre los 100 años de Mirtha

Más allá de la preocupación por el estado de salud de Mirtha, Franchín también realizó un comentario en tono humorístico sobre el próximo cumpleaños de la conductora. "Yo ya estaría preparando la fiesta de Mirtha de 100, cobraría entrada. Como un Luna Park", bromeó.

Analía Franchín dio detalles sobre el estado de salud de Mirtha Legrand.

Luego aclaró el tono de sus palabras y remarcó que, más allá del humor, la situación genera preocupación. "Hablando seriamente, obvio, preocupa una persona de 99 años", sostuvo Franchín. "Por más saludable que siempre se la vea a Mirtha y con este estado que siempre nos sorprende, un tema respiratorio preocupa, por supuesto", concluyó.