La altura de Grego Rosello: cuánto mide el influencer

Grego Rosello es influencer, conductor y actor. Su popularidad comenzó en las redes sociales y, con el tiempo, logró consolidar su carrera en la televisión y el entretenimiento.

Grego Rosello es una de las personalidades argentinas que logró construir una carrera entre las redes sociales, la televisión y el entretenimiento. Conductor, actor y entrevistador, ganó popularidad por su estilo humorístico y sus charlas con figuras reconocidas. Su trayectoria y algunos datos personales, como su estatura, despiertan curiosidad entre sus seguidores.

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Cuánto mide Grego Rosello: cuál es su altura

Grego Rosello mide 1,70 metros. El influencer y conductor argentino tiene 34 años y nació el 13 de agosto de 1991 en Buenos Aires. Su nombre completo es Gregorio Rossello, aunque alcanzó reconocimiento público por su apodo, que se convirtió en parte de su identidad en las redes y los medios de comunicación.

A lo largo de los años, su presencia en distintos formatos de entretenimiento le permitió consolidar una comunidad de seguidores. Su actividad no se limita a la creación de contenido digital: también participó en programas televisivos, obras teatrales y proyectos de entrevistas con personalidades del espectáculo, el deporte y el periodismo.

Quién es Grego Rosello y cómo comenzó su carrera

Antes de convertirse en una figura popular de internet, Rossello tuvo un recorrido vinculado a la formación académica y artística. Después de vivir en Estados Unidos, regresó a Argentina y comenzó a estudiar artes dramáticas en el Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA), actualmente Universidad Nacional de las Artes. Al mismo tiempo, cursaba la licenciatura en Historia en la Universidad Torcuato Di Tella.

Su popularidad comenzó a crecer a partir de la publicación de videos humorísticos en redes sociales. Ese contenido le permitió llegar a una audiencia cada vez más amplia y abrirse camino en los medios tradicionales.

En 2016 asumió la conducción de ESPN Redes, ciclo en el que permaneció hasta 2019. Durante ese período también amplió su experiencia en televisión y teatro. En 2017 se incorporó a Polémica en el bar y participó de la obra Ridículo.

Un año después, estuvo al frente de los Premios Martín Fierro Digital 2017 junto a Florencia Vigna. También condujo La Voz Argentina: MTV After Hours con Ivana Nadal, un espacio dedicado a entrevistar a los participantes, jurados y conductores del certamen musical.

Ferné con Grego: el ciclo de entrevistas que consolidó su popularidad

Uno de los proyectos más reconocidos de Grego Rosello es Ferné con Grego, una sección de entrevistas que comenzó en 2020 y llegó a tener tres temporadas.

La propuesta se basa en encuentros distendidos con figuras públicas de diferentes ámbitos. Cantantes, periodistas, futbolistas, actores y comediantes pasaron por el ciclo para conversar sobre sus carreras, experiencias personales y actualidad.

El formato se convirtió en una de sus principales apuestas profesionales y le permitió desarrollar una faceta diferente a la del humor que lo había hecho conocido en internet. La cercanía con los invitados y el tono informal de las conversaciones fueron características centrales del programa.

Ferné con Grego se convirtió en uno de sus proyectos más reconocidos. Por el ciclo de entrevistas pasaron figuras del espectáculo, el deporte y el periodismo.

La pelea de Grego Rosello en Párense de Manos

Otro episodio que tuvo repercusión en su carrera fue su participación en la tercera edición de Párense de Manos, realizada el 20 de diciembre de 2025 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán.

En esa oportunidad, se enfrentó al streamer Goncho Banzas en un combate de boxeo que terminó rápidamente. Banzas consiguió la victoria por nocaut técnico durante el primer round, en menos de 30 segundos, después de conectar una serie de golpes que llevaron al árbitro a detener la pelea.

Rossello manifestó inicialmente su frustración por la decisión arbitral, ya que quería continuar el enfrentamiento. Sin embargo, posteriormente felicitó a su contrincante a través de las redes sociales y reconoció su desempeño.