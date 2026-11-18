Felipe Fort respondió una pregunta de sus seguidores y reveló cuánto mide y qué número de calzado utiliza.

Felipe Fort despierta interés entre los seguidores de la familia Fort, tanto por su actividad en las redes sociales como por los detalles que comparte sobre su vida personal. El hijo de Ricardo Fort respondió en más de una oportunidad preguntas sobre su apariencia física y sus características personales, entre ellas, su estatura y sus objetivos de entrenamiento.

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Cuánto mide Felipe Fort y qué número de calzado usa

En una interacción con sus seguidores de Instagram, Felipe Fort reveló algunos datos sobre su contextura física. A través de la caja de preguntas de sus historias, el influencer contó que mide 1,80 metros y que utiliza calzado número 44.

La información llamó la atención de quienes siguen de cerca a los integrantes de la familia Fort, ya que se trata de detalles personales que permiten conocer un poco más al joven, que suele generar repercusión por sus publicaciones y apariciones públicas.

Su estatura también despertó comparaciones con su padre, Ricardo Fort, una de las figuras más recordadas del espectáculo argentino. El empresario y mediático construyó una imagen muy particular, en la que su aspecto físico y su entrenamiento ocupaban un lugar destacado.

Felipe Fort habló sobre su parecido físico con Ricardo Fort

En otra oportunidad, Felipe Fort recibió una pregunta de un seguidor que quiso saber si le gustaría alcanzar una apariencia física similar a la que tenía su padre. La consulta surgió durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, una herramienta que el influencer utiliza para interactuar con su comunidad.

Sin demasiadas vueltas, el hermano mellizo de Marta Fort reconoció que le gustaría conseguir ese objetivo. Sin embargo, también explicó que todavía necesitaba incorporar algunos hábitos y contar con acompañamiento profesional para avanzar con el entrenamiento.

"Me encantaría, falta un entrenador, un nutricionista y ganas, porque solo, cuelgo una banda", respondió. Junto con el mensaje, compartió una fotografía de Ricardo Fort en la que se podía apreciar la musculatura que caracterizaba al empresario.

La respuesta dejó en claro que existe una admiración por la imagen física de su padre, aunque también mostró el tono distendido con el que Felipe suele contestar las inquietudes de sus seguidores.

Qué dijo Felipe Fort sobre su entrenamiento y su objetivo físico

La declaración del influencer también permitió conocer cuáles son los aspectos que considera necesarios para desarrollar su musculatura. En particular, mencionó tres elementos: la orientación de un entrenador, el asesoramiento de un nutricionista y la constancia personal.

Aunque manifestó interés en conseguir un físico parecido al de Ricardo Fort, Felipe Fort reconoció que mantener una rutina de ejercicios por cuenta propia puede resultarle difícil. Por eso, señaló la importancia de contar con profesionales que lo acompañen en el proceso.

Su comentario generó interés porque Ricardo Fort había hecho del cuidado de su imagen una característica reconocible de su personalidad pública. El empresario mostraba con frecuencia sus rutinas de entrenamiento y su desarrollo muscular, aspectos que formaban parte de su exposición mediática.

Felipe Fort reconoció que necesita un entrenador, asesoramiento nutricional y constancia para avanzar con su objetivo físico.

Quiénes son los hijos de Ricardo Fort: Felipe y Marta

Felipe Fort y su hermana melliza, Marta, son los hijos de Ricardo Fort y continúan vinculados al interés público que despierta la familia. Ambos crecieron bajo la atención mediática que acompañó la carrera del empresario y, con el paso de los años, comenzaron a construir sus propios espacios de exposición.

En el caso de Felipe, las redes sociales funcionan como una plataforma para compartir aspectos de su vida cotidiana, responder consultas y mantener el contacto con sus seguidores.

Sus comentarios sobre la altura, el calzado y el interés por alcanzar una contextura física similar a la de su padre son parte de esas interacciones que permiten conocer detalles de su vida más allá del apellido Fort.