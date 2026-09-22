La altura y edad de Tuli Acosta: cuánto mide y cuántos años tiene la influencer

Tuli Acosta nació en Córdoba y comenzó su carrera artística vinculada al baile y la creación de contenidos en redes sociales.

Tuli Acosta se convirtió en una de las figuras jóvenes con mayor presencia en las redes sociales y el mundo del entretenimiento argentino. Bailarina, influencer y cantante, la cordobesa ganó popularidad con sus contenidos y luego amplió su carrera hacia la televisión, el streaming y la música.

{{{htmlAmp}}}

Cuántos años tiene Tuli Acosta

El nombre completo de Tuli Acosta es Fiorella Acosta. La influencer nació el 20 de junio de 2001 en Río Ceballos, Córdoba. En septiembre de 2026, con 25 años ya logró construir una carrera que comenzó en las redes sociales y rápidamente se extendió hacia otros ámbitos del espectáculo.

Su popularidad comenzó a crecer especialmente durante la pandemia, cuando sus clases de baile transmitidas por streaming lograron una gran repercusión. TikTok fue una de las plataformas que le permitió formar una comunidad importante, aunque posteriormente también desarrolló una fuerte presencia en Instagram, Twitch y YouTube.

Actualmente, la artista reúne varios millones de seguidores entre sus diferentes plataformas y mantiene una actividad vinculada tanto a la creación de contenido como a la música y el entretenimiento.

Cuánto mide Tuli Acosta

Una de las preguntas que más curiosidad genera sobre Tuli Acosta es su estatura. La propia influencer contó públicamente cuánto mide durante una entrevista en Antes que Nadie, el programa conducido por Diego Leuco.

“Yo que mido un metro y medio, menos de un metro y medio, a todo el mundo le pego con el paraguas”, explicó entre risas al hablar sobre las dificultades que enfrenta cuando utiliza un paraguas junto a otras personas. Ante la pregunta de Leuco sobre su altura exacta, Tuli reveló que se había realizado una antropometría para conocer la medida precisa.

“Fui a hacerme la antropometría. Chicos, mido 1 metro 49”, afirmó la bailarina. De esta manera, la propia artista confirmó que su estatura es de 1,49 metros.

La carrera de Tuli Acosta como bailarina

El baile fue una de las grandes pasiones de Tuli Acosta desde sus comienzos. Con el objetivo de perfeccionarse, viajó a Estados Unidos para formarse en diferentes estilos urbanos, entre ellos el hip hop.

Durante esa etapa llegó a integrar el grupo Phunk Phenomenon, experiencia que significó un paso importante en su formación artística y profesional. Con el tiempo, su perfil comenzó a ampliarse. A la creación de contenido en redes sociales se sumaron trabajos vinculados al streaming, entre ellos su participación en Red Flag de Luzu TV.

La artista se consagró ganadora del Bailando 2023 luego de incorporarse al certamen durante la etapa final de la competencia.

Tuli Acosta y su carrera como cantante

Además del baile y las redes, Tuli Acosta comenzó a desarrollar una carrera musical. En 2023 presentó Crisálida, su primer EP, que incluyó canciones como Gimme More, Calor, No soy yo, eres tú y Llueve. Desde entonces, continuó lanzando música y consolidando una faceta artística que fue ganando protagonismo.

Tuli Acosta ganó el Bailando 2023

Otro momento clave en la trayectoria de Tuli Acosta ocurrió a finales de 2023, cuando Marcelo Tinelli la convocó para participar del Bailando 2023, emitido por América TV, como reemplazo de Noelia Pompa. Aunque ingresó durante el tramo final de la competencia, logró avanzar hasta convertirse en la ganadora del certamen a comienzos de 2024. El triunfo incrementó su exposición pública y le permitió darle un nuevo impulso a su proyecto musical.

En los últimos años, su nombre también quedó vinculado a distintas noticias del espectáculo, especialmente por los rumores surgidos tras la separación de La Joaqui y Luck Ra, aunque ambos artistas negaron que hubiera existido una infidelidad relacionada con la ruptura.