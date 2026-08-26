Tuli Acosta: cómo vive su presente, sus exploraciones artísticas y qué considera importante a la hora de hacer música

Tuli Acosta dialogó con este medio sobre su presente profesional.

Tuli Acosta dio un paso decisivo en su evolución artística con el lanzamiento de 25, un corte de pop urbano que funciona como declaración de autonomía emocional. Entre la frescura de su estética nocturna y una lírica que prioriza la libertad individual, la cantante reafirma su posición en la escena. En diálogo El Destape Web, repasó el proceso introspectivo que dio origen a este sencillo, la dinámica de trabajo en sus camps de composición y las expectativas ante su inminente debut en el escenario del Gran Rex.

Tuli Acosta y su presente musical

Lanzaste 25, un tema que muestra una faceta muy marcada. ¿Cómo fue la búsqueda interna para llegar a esta propuesta?

- Me llevó bastante hacer páginas matutinas, escribir lo primero que tenía en la cabeza, buscarme, conocerme y ver qué punto de vista estaba teniendo sobre mi vida. Creo que 25 representa bastante esa Tuli divertida que vive la vida un poco por el aire. No salgo siempre, me exijo bastante y soy disciplinada, entonces cuando la dejo salir, la disfruto.

Mencionabas que estabas en un camp de composición. ¿Cómo es esa dinámica de trabajo?

- Son horas en el estudio donde a veces elegís irte a una casa con los productores y convivís un poco, dedicándote 100% solo a hacer música varios días seguidos. Este fue en un estudio en particular, metida desde la mañana hasta la noche, hasta lo que tire. Volvía a dormir a mi casa con mis perritos y al otro día me levantaba e iba derecho al estudio.

Lali habló tiempo atrás sobre la importancia de elegir con quién crear. ¿Cómo cuidás tu entorno creativo?

- Siempre está bueno no cerrarse a probar, sobre todo para ver qué cosa nueva conocés tuya en ese ambiente desconocido. Pero sí hay que cuidar el ambiente para sentirte cómodo, de poder darte el lugar si algo no te gusta. Por eso cuido mi entorno. Me gusta charlar mucho antes de hacer música, no solo para que me entiendan, sino para ver qué proponen o qué mirada del arte tienen. No estoy cerrada con quién hago música, aunque obviamente hay gente con la que la conexión es inmediata. Mi productor main del disco es After, por cuyo filtro pasa todo el sonido global, aunque 25 es de Kerse, y también estoy trabajando con Barreto y Roxe. Me divierte ir a lo desconocido.

¿Llegaste al estudio con referencias sonoras o fuiste a experimentar?

- Antes siempre me guiaba por referencias musicales como un desafío profesional para lograr la excelencia. Pero por primera vez con este disco dije: "No sé cómo quiero que suene, no tengo referencia de estilo, pero sí sé qué cosas quiero decir". Ahí entró la pata fuerte de After, que encontró el sonido tras una charla super extensa no solo sobre mi visión del arte, sino sobre mi visión de la vida. Me hizo entender lo importante que era conocerme para darme ese lugar antes de crear. Después de eso, el arte fluye solo.

El debut en el Gran Rex y lo que viene en la carrera de Tuli Acosta

Vas a formar parte del festival de Los 40 en el Gran Rex. ¿Qué significa pisar ese escenario?

- Nunca estuve en el Gran Rex arriba del escenario, he visto shows pero jamás estuve actuando ahí, así que va a ser una locura. No voy con una idea preconcebida de lo que va a pasar; estoy ocupada en ver qué voy a proponer yo y en disfrutar de un escenario compartido con artistas increíbles y admirables.

Hablabas del álbum en camino. ¿Hay fecha tentativa de lanzamiento?

- No tenemos fecha de salida aún para el producto final, pero estos dos temas son los primeros cortes del disco. El tren está andando y ya hay dos cositas que se bajaron en dos paradas distintas, así que estamos próximos al destino.