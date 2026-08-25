Un folklorista ve la fiesta que genera su canción desde el escenario y lamenta no poder ser parte: la increíble historia detrás de una zamba clásica argentina

El que toca nunca baila es una de las zambas carperas más populares, masificada en las últimas décadas por la versión de Soledad Pastorutti, e indaga en el universo emocional de los músicos populares. El texto contrapone la satisfacción por el oficio con la añoranza propia de quien anima las celebraciones desde el escenario, sin la posibilidad de sumarse al festejo colectivo.

El recurso de humanizar al fuelle del bandoneón o acordeón y atribuirle el deseo de salir a la pista ejemplifica la frustración del instrumentista frente a su rol pasivo en la danza. Esa inmovilidad del músico resalta aún más ante estampas como la de Don Cayetano Salusi, cuya entrega al baile desafía la lluvia y levanta polvo en un despliegue de vitalidad.

El axioma que da título al tema, heredado de la tradición del Payo Solá, expone la distancia que separa al artista de la concurrencia: el creador de la atmósfera festiva permanece al margen del disfrute físico de la reunión. La resolución del relato acentúa ese desencanto mediante la figura de Opa Batata, quien sueña con bailar una zamba pero despierta para asumir su función como bombo, encargado de marcar la marcha sin ingresar a la pista.

La trascendencia de la figura del Payo Solá y su célebre sentencia dejó además una impronta marcada en el cancionero folklórico nacional. En 1970, Atahualpa Yupanqui junto a Paula Nenette Pepín (firmando como "Pablo del Cerro") le homenajearon en la zamba La Payo Solá: "Un Marzo de vientos y sombras, se llevó las manos del Payo Solá. Lo lloran los gauchos pobres, los runas curtidos de la soledad", reza la letra.

Folklore argentino.

Qué es una zamba carpera y qué la diferencia de una zamba tradicional

En el mapa folklórico argentino, la zamba carpera emerge como una vertiente con identidad propia, ligada de origen a las migraciones estacionales en el Norte del país. Frente a las altas temperaturas de las zonas bajas, las familias se trasladaban de manera temporal hacia sectores serranos o de mayor altitud en busca de alivio térmico. Ante la imposibilidad de trasladar sus hogares, instalaban campamentos de carpas donde la convivencia derivaba en peñas y reuniones festivas, dando nombre a este estilo particular.

Soledad Pastorutti.

En el plano musical, esta variante se distingue por un tempo más ágil y un pulso acentuado mediante el recurso del stacatto, diferenciándose del cadencioso andar de la zamba tradicional. Esa marcación marcada la aproxima al dinamismo de la chacarera. Asimismo, la presencia protagónica del bandoneón en su instrumentación aporta una sonoridad que evoca los giros de las acordeones típicas del chamamé.

Letra completa de la zamba El Que Toca Nunca Baila

Bajo el cielo en las carpas



Mi fuelle quiere bailar



Se le estiran las arrugas



No lo puedo sujetar



Se les estiran las arrugas



No lo puedo sujetar

Don Cayetano Salusi



Cuando se pone a bailar



En medio del aguacero



Levanta un polvaderal



En medio del aguacero



Levanta un polvaderal

Esta zamba del fuellista



No me la quieran bailar



El que toca nunca baila



Me dijo el Payo Solá



El que toca nunca baila



Me dijo el Payo Solá

Ese fuelle de Añiachuri



Se marcho pal' carnaval



Si le piden otra cueca



Ya no quiere botonear



Si le piden otra cueca



Ya no quiere botonear

El opa Batata sueña



Que esta zamba bailará



Cuando despierte su sueño



Verá que es bombo nomás



Cuando despierte su sueño



Verá que es bombo nomás