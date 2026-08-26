Alerta total en el Gobierno por lo que contó Viviana Canosa sobre Milei: "Es tremendo"

Alerta total en el Gobierno por lo que contó Viviana Canosa sobre Milei.

La periodista Viviana Canosa cuestionó duramente a Javier Milei por su relación con el periodismo y denunció que el Presidente no solo "insulta y agrede" públicamente, sino que también "llama" a medios de comunicación para presionarlos.

En Carnaval Stream, Canosa se refirió al vínculo entre Javier Milei y los medios de comunicación y sostuvo que el comportamiento del Presidente genera un clima incómodo para quienes trabajan en el periodismo. "Lo que está haciendo Milei... No solo con el periodismo, que es tremendo", afirmó la conductora.

En ese sentido, Canosa aseguró que las presiones no se limitarían a las declaraciones públicas. "Aparte llama para apretar al medio. Es muy incómodo porque vos decís ‘yo quiero decir lo que pienso, lo que siento, quiero decir la verdad, quiero contar los hechos, lo que sucede’", expresó.

Alerta total en el Gobierno por lo que contó Viviana Canosa sobre Milei.

La crítica de Viviana Canosa al Gobierno

La periodista también planteó que existen espacios en los que los trabajadores de prensa no pueden expresarse con libertad. "Bueno, hay muchos lugares donde lamentablemente la gente no puede", sostuvo.

Canosa amplió su cuestionamiento al señalar que, además de las presiones sobre los medios, Milei mantiene una actitud confrontativa con distintos sectores. "Pero, además, está insultando y agrediendo a todo el mundo", afirmó.