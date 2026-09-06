Alerta en TN por lo que dijo una de sus figuras más históricas al anunciar en vivo que se va: "Parte económica..."

Este domingo por la noche se emitió un nuevo programa de Cámara del Crimen, el ciclo que Ricardo Canaletti conduce desde hace ya 12 años en la pantalla de TN. Debido a la longevidad del mismo, tiene un público con enorme fidelidad, el cual se supo encariñar de los diferentes personajes que aparecen en cada capítulo.

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De entre los más queridos, está Miguel Paradiso, dibujante que se encarga de hacer las ilustraciones que le solicitan para poder poner en contexto ciertos acontemientos. O más bien, se encargaba. Y es que este 6 de septiembre, anunció en vivo y en directo que ya no seguirá ligado al canal, dejando al pasar una frase que sorprendió a muchos.

Miguel Paradiso y sus trabajos en Cámara del Crimen.

Miguel Paradiso no sigue en la Cámara del Crimen

Tras presentar su boceto más reciente, en alusión al caso que estaban repasando, el hombre tomó la palabra: "Ricardo, quiero agradecer a la audiencia. Un mensaje a todos, que han sido y son tan amables con nosotros. La verdad, lo que yo recibo a través de Cámara del Crimen, son elogios a vos, a mí y es increible como saluda la gente y agradece".

En ese sentido, expuso: "Quiero avisar que me voy del programa, por razones de fuerza mayor". Fue a la hora de dar explicaciones donde dejó sorprendido a más de uno: "Me voy porque ya la parte económica del canal conoce mi problema. Así que me voy y para siempre".

Buscando sacarle dramatismo al acontecimiento, Canaletti deslizó: "No hay para siempre, dame un abrazo, vení". Tras fundirse en uno con mucho cariño, Paradiso añadió: "Gracias, quiero agradecer también a los chicos, que han sido tan amables". Una serie de aplausos desde atrás de las cámaras tomó protagonismo entonces, con un cierre más que afectuoso: "Gracias, muchas gracias".