Alerta en el gobierno de Milei por lo que reveló Maslatón: "Es una mentira"

Carlos Maslatón fue invitado este domingo 1° de noviembre por la mañana a Confesión de parte, el programa que Romina Manguel conduce en Radio Splendid. Allí se refirió a la situación económica del país e hizo su propio análisis sobre las políticas de ese ámbito que está ejecutando el gobierno de Javier Milei.

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En ese sentido, sostuvo que la dirección a la que va la gestión libertaria "se hace para garantizar plata mal habida a los que están conectados con el gobierno, o el gobierno mismo, porque seguro que ellos hacen lo mismo en sus posiciones personales y en los fondos que manejan directa e indirectamente".

Carlos Maslatón, reconocido abogado argentino.

"Timba", buscó resumir su interlocutora. "Pero timba ilegítima, porque una cosa es la timba legítima con la tuya y otra cosa con los fondos públicos. Podemos hablar del oro también, que es una cosa escandalosa lo que hicieron, que ahora esta semana no se habló más, pero es gravísimo lo del oro. Es peor que Libra", explicó.

Una política que "siempre terminó mal"

Seguido a ello, Maslatón comentó que las que se están efectuando son "políticas de sobrevaluación cambiaria y endeudamiento interno y externo" que ya "lo hizo Martínez de Hoz, Alfonsín y Macri" y que "las cuatro veces que se hizo esta política siempre terminó mal" ya que "no tiene forma lógica ni técnica de salir bien".

"¿Pero cómo te va a salir bien si cuatro veces salió mal repitiendo la misma fórmula?", preguntó Manguel. "Te van a decir que ahora hay equilibrio fiscal y yo les voy a decir que no hay equilibrio fiscal, porque si vos debés plata y emitís deuda es porque no tenés equilibrio fiscal. Y si tu deuda aumenta, es porque tenés déficit y no superávit. Ahora, si vos querés acomodar el gasto público, para mostrar lo que a vos se te da la gana, como equilibrio fiscal, estás mintiendo", deslizó el abogado.

"Esta política económica es una mentira y la justificación ideológica de esta política económica y el discurso oficial es una mentira. Ahora, esto es lo que yo pienso, capaz que los demás no piensan así. Yo creo que esto trae consecuencias negativas para la economía, creo que el deterioro en la adhesión que va a tener Milei de aquí al próximo año, vamos a ver las consecuencias", señaló Maslatón, quien concluyó: "Va a tener consecuencias políticas y el 10 de diciembre del 2027 vamos a tener un cambio de banda presidencial".