Carlos Maslatón reveló el nuevo y desconocido "escándalo" del Gobierno: "Magnitudes internacionales"

El abogado y analista financiero Carlos Maslatón lanzó una dura advertencia sobre la situación de la deuda argentina y cuestionó la estrategia económica del gobierno de Javier Milei. A través de un mensaje en redes sociales, apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por el endeudamiento, el manejo del tipo de cambio y las dificultades para conseguir financiamiento externo.

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"Es muy grave la situación de la deuda argentina", escribió Maslatón al analizar la evolución de los activos financieros del país. Según su diagnóstico, el mercado atravesó una etapa alcista entre julio de 2022 y julio de 2026, pero ahora se encuentra "en plena caída".

El analista cuestionó que, durante ese período, el Gobierno haya seguido incrementando el endeudamiento para sostener lo que definió como un tipo de cambio artificial. En ese sentido, acusó a la administración libertaria de haber difundido declaraciones falsas sobre una supuesta reducción del volumen total de las obligaciones del país. "Cuando el establishment descubra que le mintieron, y que se ha mentido a sí mismo, se producirá un escándalo de magnitudes financieras internacionales", advirtió.

Carlos Maslatón volvió a dar su opinión sobre el gobierno de Javier Milei.

Las críticas a Luis Caputo por el financiamiento externo

Maslatón también apuntó directamente contra Caputo por la estrategia para conseguir dólares. "El ministro Caputo no ha podido colocar una sola partida de deuda en dólares voluntaria en el exterior", afirmó.

Para el analista, esa dificultad responde a la desconfianza hacia la Argentina y hacia el propio titular del Palacio de Hacienda. Además, vinculó sus cuestionamientos con el desempeño financiero durante el gobierno de Mauricio Macri. En contraposición, sostuvo que el ministro recurrió a la captación de dólares en el mercado local y los describió como “argendólares inconvertibles”, destinados, según su interpretación, a una "reconversión forzosa".